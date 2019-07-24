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Потап и Настя Каменских расписались задолго до свадьбы: появился документ

STYLERПерсоны    24.07.2019 - 11:45
Потап и Настя Каменских расписались задолго до свадьбы: появился документ
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Оказывается, Потап и Настя Каменских женились еще в 2018 году

Потап и Настя Каменских расписались за полгода до своей громкой свадьбы 23 мая 2019 года. Об этом свидетельствует документ о регистрации брака звездной пары, который появился на сайте Lime

Так, согласно актовой записи о заключении брака №2960 от 18 октября 2018 года Алексей Андреевич Потапенко 1981 года рождения и Анастасия Алексеевна Каменских 1987 года рождения официально стали мужем и женой именно осенью. 

Потап и Настя Каменских расписались задолго до свадьбы: появился документ

Документ, свидетельствующий о том, что Потап и Настя Каменских расписались 18 октября 2018 года

По словам астрологов, о паре, которая вступила в брак 18 октября 2019 года, можно сказать - чудаки. Супруги неординарны, что и притягивает их друг к другу. Самое главное отношениях Потапа и Насти – доверие. По словам специалистов, влюбленные, расписавшиеся в этот день, будут по жизни увлечены общественными проектами, помогать окружающим и друг другу, а чувство ревности - это вообще не про них.

Потап и Настя Каменских расписались задолго до свадьбы: появился документ

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Звезды сулят Насте и Потапу скорое рождение ребенка. Но, правда появлением на свет малыша звездной паре "придется пожертвовать некоторыми увлечениями". К счастью, это не повлияет на взаимоотношения в паре - они продолжат любить друг друга и преподносить различные романтичные и милые сюрпризы.

Напомним, не так давно счастливые Настя Каменских и Потап показали страсть на улицах Праги.

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