Пісня про Гонтареву: Зеленський відреагував на скандал з "Кварталом 95" (відео)

Володимир Зеленський про номер "Кварталу 95" (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський лаконічно прокоментував номер "Кварталу 95" про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої

Президент України Володимир Зеленський, колишній актор студії "Квартал 95", в особистому листуванні з зіркою і колишнім колегою Олександром Пікаловим, прокоментував номер про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої. Пісня Євгена Кошового з хором Верьовки викликала резонанс в мережі і ввязала студію в скандал. Номер прокоментував і сам учасник студії в інтерв'ю Катерині Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Під час візиту презентації фанатського бренду ФК "Шахтар" Олександр Пікалов розповів, як вболіває за улюблений футбольний клуб "Динамо" і чи підтримує зв'язок з Володимиром Зеленським. Також він розповів про те, як президент прокоментував скандал з піснею про згорілий будинок Валерії Гонтарєвої, виконану Євгеном Кошовим і Національним заслуженим академічним хором України ім. Верьовки.

"Я написав йому: "ну що?". Він відповів: "отож". І все. Це гумор, це жарти. Це жарти і треба на це дивитися якось легше. Але мені здається, що, якщо Володимир Олександрович сьогодні не був би президентом країни, цей номер зайшов би, все б сміялися і не було б ні зауважень, ні проблем – нічого", – вважає Олександр Пікалов.

Крім того, зірка студії "Квартал 95" додав, що після скандалу з піснею, вони будуть писати сценарії з більшою обережністю.

"Це проблеми цих людей (про яких жартує студія "Квартал 95" – ред.), але після цього випадку, напевно, будемо робити так, щоб нікому не нашкодити, тому що накинулися на хор Верьовки. Вони співають дуже красиво. Вони що, після цього номера погано почали співати?" – додав актор.

Зеленський прокоментував скандал з Кварталом 95 і піснею про Гонтареву

Нагадаємо, що раніше Кравець несподівано відреагувала на свій виліт з Танців з зірками 2019.