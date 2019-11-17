Нам з вами це по силам: Зеленський звернувся до українців з важливими словами

Влдаимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський звернувся до молодого покоління українців в День студента

Володимир Зеленський в День студента закликав молодь реалізовувати себе саме в Україні, а не їхати за кордон. Президент зазначив, що побудувати успішну та заможну країну є амбітним викликом. Про це глава держави розповів на своїй сторінці в Facebook 17 листопада.

На думку Зеленського, в сучасному "світі без кордонів і обмежень" можна знайти роботу і будувати своє майбутнє в будь-якій країні, однак "для молодого і неймовірно талановитого покоління" українців це було б занадто просто.

Президент підкреслив, що молоді українці не раз доводили свою талановитість, креативність, сміливість, готовність змінювати правила і "створювати нову країну".

"Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією Гідності", - сказав Зеленський.

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"Для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні. У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети. Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну! Вірю, нам з вами це до снаги. З Днем студента!" - зазначив президент.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, як Зеленський відреагував на скандал з "Кварталом 95".