Посуд б'ється на щастя? Що з цього приводу говорять народні прикмети

У народі вважається, що розбитий посуд завжди приносить щастя. Але виявляється, не все так просто. Велике значення має який саме розбився посуд і за яких обставин.

Що кажуть народні прикмети про розбитий посуд – читайте в матеріалі нижче.

Якщо у вашому будинку посуд почав битися часто, то це погана ознака. У вашому будинку накопичилося багато негативу і ваше життя стали супроводжувати скандали, сварки, зрада і підлість.

Постійні непорозуміння в будинку, відсутність гармонії та миру у відносинах – це допомагає накопичувати негатив.

Якщо часто б'ється скляний посуд в будинку - хтось захворіє, можливе розставання з коханою людиною або втрата великої суми грошей.

Який посуд б'ється на щастя

Якщо тарілка розбилася об підлогу - хороший знак. Можливі несподівані гості та веселе застілля.

Тарілка розбилася об меблі або об стіл – є ризик необдуманих фінансових вкладень, будьте обережні.

Тарілка розбилася під столом – у вас попросить в борг близький друг або родич.

Розбита тарілка під час скандалу – образи залишаться невисловленими.

Тарілка розбилася зовсім випадково - чекайте удачі в діловій сфері.

Тарілка розбилася у свято (Новий рік або День Народження) – рік буде щасливим і вдалим.

Розбилося блюдце - чекайте в гості старого друга.

Розбилася чашка об підлогу - ймовірні несподівані та хороші події.

Якщо об стіл або інші меблі – остерігайтеся недоброзичливців і пліток.

Якщо чашка або келих розбилися під столом – будьте обережніше з грошима, можливо злодійство.

Випадково розбита чашка говорить про те, що у вас є таємний шанувальник і він про вас думає.

Розбилася дитяча чашка - на малюка хтось навів порчу або побажав йому чогось поганого.

Якщо ви розбили вазу - це на щастя. А ваза з дорогого матеріалу - до фінансової удачі.

Просту вазу розбити - до змін в особистому житті.

Якщо впала ваза з квітами - це до везіння.

Якщо ваза розкололася сама або тріснула від старості – чекайте сімейний скандал.

Якщо ваза розбилася через кота – у когось із членів сім'ї з'явився зв'язок на стороні.

Якщо розбився кришталь - чекайте швидкі новини й хтось вам почне брехати заради своєї вигоди.

Розбити келихи молодят випадково - погана прикмета, розставання буде швидким. Якщо молодята розіб'ють свої келихи з шампанським спеціально - шлюб буде щасливим.

Розбитий порожній стакан говорить про удачу. А стакан з водою - удача в справах або в угодах з нерухомістю.

Якщо стакан з водою впаде з рук успішної жінки – їй варто уважніше поставитися до чоловіка, на горизонті з'явилася суперниця.

Якщо посуд б'ється на кухні, то це до хороших змін в сім'ї та до достатку.

Якщо посуд б'ється в спальні - це обіцяє проблеми зі здоров'ям.

Якщо посуд розбився біля входу в будинок - потрібно поставити свічку за всю сім'ю в церкві, хтось побажав зла і погано про них говорить.

Спеціально бити посуд не можна - це дуже погана прикмета. Вона обіцяє проблеми з фінансами та непотрібні витрати.

Важливо!

Зберігати в будинку розбитий посуд не можна - це притягує негатив. Не можна використовувати надколотий посуд - це приваблює бідність і непорозуміння між членами сім'ї.

Осколки потрібно зібрати в непотрібну ганчірку, акуратно загорнути та викинути разом з ганчіркою. Вважається, що так весь негатив можна прибрати з дому.