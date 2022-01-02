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Чому дружини не повинні носити одяг свого чоловіка: про ці прикмети ви точно не знали!

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Неділя 02 січня 2022 19:40
Чому дружини не повинні носити одяг свого чоловіка: про ці прикмети ви точно не знали! Фото: Чому жінці не можна носити одяг свого чоловіка (freepik.com)
Автор: Styler

Жінки дуже люблять надягати сорочки та футболки своїх чоловіків. Їм здається, що так вони стають ближче і запах чоловіка їх заспокоює. Виявляється, такі звички дуже небезпечні й з ними пов'язано багато прикмет.

Чому дружини не можуть надягати одяг свого чоловіка – читайте в матеріалі нижче.

По-перше, такі звички з точки зору гігієни не дуже хороші. Особливо це стосується натільної білизни та шкарпеток.

По-друге, одяг на кілька розмірів більше виглядає на жінці не дуже акуратно, хоча мода на об'ємні речі вже давно вирвалася вперед.

Жінки часто використовують у своєму гардеробі чоловічі сорочки, піджаки, капелюхи, шорти та навіть штани. Але не варто позичати речі у чоловіка, якщо він носить 56 розмір, а у вас ледь 44.

Прикмети про чоловічий одяг на жінці

Крім того, в старих прикметах говориться, що носіння одягу чоловіка дружиною може залучити неприємності в сім'ю.

Якщо жінка буде постійно надягати одяг чоловіка, то у нього можуть початися проблеми на роботі. А ще це може привести до непорозуміння між подружжям і сваркам.

Коли жінка вдягає на себе одяг чоловіка, вона ніби приміряє на себе його обов'язки та відповідальність. А у нього в цей час всі справи починають йти не так, як потрібно.

Такі звички можуть привести до того, що жінці доведеться справлятися з обов'язками свого чоловіка самостійно.

Не можна носити одяг чоловіка, оскільки це може привести до хвороб.

У деяких народах вважається, що така жінка вчинила гріх і повинна понести покарання.

Одягти шапку свого чоловіка - до зради.

Одягати одяг чоловіка вагітній - до проблем зі здоров'ям.

Чоловікові надягати одяг своєї дружини категорично не можна - це призведе до дуже великої біди в родині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому в будинку не повинно бути два віники і які ще існують прикмети з цим предметом.

А також писали про те, чому насправді не можна свистіти в будинку.

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