Два віника в хаті можуть принести біду: що категорично не можна робити з цим предметом

Віник вважається з давніх часів магічним символом будь-якого будинку. Наші предки вірили, що саме з цим предметом побуту пов'язані багато перевірених прикмет.

Чому в будинку не повинно бути два віники і які ще існують прикмети про цей предмет – читайте в матеріалі нижче.

Міняти старий віник на новий

Якщо у вас виникла потреба поміняти віник, то від старого спочатку потрібно позбутися. Одночасно двох віників в хаті бути не повинно – це може накликати неприємності на всіх членів сім'ї.

Віник вважається головним предметом чистоти в будинку і є символом фінансового благополуччя.

Наявність двох віників відразу призводять до роздвоєння фінансової удачі й можуть спровокувати бідність, розорення.

Старий віник потрібно викинути якнайдалі від вашого будинку, щоб він не залучив хвороби та нещастя. Найкраще - в безлюдному місці.

Спалювати старий віник не можна, за стародавніми прикметами це могло накликати біду на хату: комах, скандали.

За новим віником варто йти тільки тоді, коли ви вже позбулися старого.

Яке значення має віник

Віник може винести з дому не тільки сміття, який за старою приказкою виносити з дому не можна. Ще старий віник може вкрасти енергію з вашого житла.

Він повинен бути завжди чистим, оскільки домовик любить на ньому спати. Якщо зіпсувати відносини з домовиком, то вся сім'я може постраждати.

Віник повинен стояти постійно на одному і тому ж місці. А міняти його необхідно раз на рік. За рік він збирає весь негатив, і вся погана енергія піде разом з ним з дому.

Ще можна використовувати оберіг у вигляді мініатюрного віника, який часто розміщують на видному місці. Цей оберіг захищає всіх мешканців будинку від неприємностей.

Які є прикмети з віником

Віник повинен стояти в кутку ручкою вниз – це приверне в будинок достаток. У такому положенні віник захищає від злих людей всіх, хто живе в будинку.

Не можна підмітати в хаті, коли хтось із членів сім'ї знаходиться в дорозі. Вважається, що з цією людиною може трапитися неприємність.

Не можна підмітати, коли з вашого будинку поїхали гості. Потрібно дочекатися, поки вони благополучно доберуться до свого місця призначення.

Не можна готувати їжу та одночасно підмітати - ваше блюдо вийде несмачним.

Не можна переступати через віник – це може залучити хвороби.

Не можна обмітати віником самотніх чоловіків і жінок – вважається, що так можна змести з них долю і зустріч з другою половинкою.

Підмітати в будинку потрібно починати від вхідних дверей, а не навпаки. Вимітати сміття до порогу з інших кімнат - вимітати з дому всі цінності.

Прибирання в будинку потрібно закінчувати до заходу сонця. Не можна підмітати в темний час доби, можна залучити на себе бідність і хвороби.

Давати віник стороннім людям не можна, підмітати в будинку можуть тільки члени сім'ї. Якщо в будинку будуть підмітати сторонні люди, то сім'ї везти не буде.