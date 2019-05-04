Холостяк 9: подвійне побачення закінчилося гучним скандалом

Холостяк 9 Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк Микита Добринін довів дівчину до сліз і вона покинула проект

Холостяк 9 покинула Оля, яка ходила на подвійне побачення разом з Микитою Добриніним і з ще однією учасницею проекту Лілією. Вона спочатку образилася на Холостяка за те, що він не пішов на окреме побачення з нею.

Микита підготував для дівчат чергове випробування, щоб подивитися, як вони будуть себе вести. Холостяк змусив їх надягти водонепроникні комбінезони і чоботи, так як вони вирушили збирати устриці. В цей час Оля почала вередувати і скаржитися. Після обстановка розрядилася, коли Микита зловив її, коли вона мало не впала.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Після того, як вони зібрали устриці, всі втрьох вирушили в заміський будинок, де дівчат чекали прикраси та плаття в кожній кімнаті. На побаченні Оля першою спробувала головне блюдо, але заявила, що це "не її".

На індивідуальному спілкуванні Оля сказала Микиті, що вона не уявляє, як розвиватимуться їхні стосунки, оскільки Холостяк відкрито демонструє "особливе ставлення" до Лілії. При цьому Оля прийшла в сказ після того, як Микита пішов на індивідуальну бесіду з Лілією.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я хочу піти до церемонії. Не бачу сенсу довго чекати. Мені не подобається. Я вчора казала, коли троянду палила, що ти зробив свій вибір, і я його приймаю", – заявила дівчина.

Вона також сказала, що в своєму житті часто переживала зради і зараз їх дуже важко переносить. У свою чергу Холостяк залишив дівчину наодинці зібратися з думками і зробити рішення з приводу участі в шоу.

При цьому коли Микита повернувся до Лілі, вона розплакалася і сказала, що боялася того, що Оля зіпсує весь вечір своїми істериками. Але Холостяк її заспокоїв і сказав, що вечір не зіпсований завдяки їй.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тим часом, на тлі Оля кричала на оператора, який знімав її істерику. Після цього дівчина вирушила додому за речами. Інші учасниці проекту намагалися її розпитати про те, що сталося, але вона заявила, що для неї проект закінчився.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Поведінка Олі розбурхало на проекті всіх дівчат, які не могли повірити, що вона так просто піде.

Після того, як Оля залишила проект, пройшла нестандартна церемонія троянд, з якої ніхто не пішов. У проекті залишилися чотири дівчини: Марина, Даша, Лілія та Софія. Їм належить знайомство з батьками.

Холостяк 9 покинула Оля (фото: instagram.com/holostyakstb)

Нагадаємо, що темношкіра красуня Елізабет, яка приїхала в Україну з Італії, розповіла чому розлучилася з Холостяком.

Раніше повідомлялося про те, що найяскравіша учасниця проекту Юля розповіла про Микиту Добринина.