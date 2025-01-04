Пост-шоу "Холостяка-13". Как сеть реагирует на счастливый финал Терена и Инны

Пост-шоу "Холостяка" поразило зрителей, ведь все наконец узнали, вместе ли Александр Терен и Инна Белень. Ветеран и волонтер объявили о том, что они строят отношения и счастливы. Впрочем, это вызвало не только положительные реакции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сеть реагирует на счастливый финал "Холостяка" и что думают зрители об отношениях Инны и Терена.
Комментарии под постами, в которых говорится о жизни "Холостяка" и его избранницы, очень разные. Впрочем, подавляющая часть юзеров все же радуется за Терена и Инну. Такие пользователи пишут:
Инна и Терен на пост-шоу (скриншот)
Также нашлись зрители, которые сравнили истории Терена с Инной и Насти Анисимовой, ведь она тоже нашла любовь на проекте. Девушка встречается с оператором, который заметил ее еще во время первого эпизода, но написал ей только тогда, когда она покинула реалити.
"Анастасия и оператор, прости, не помню имя, там флюиды любви зашкаливают. Про Инну и Сашу я такого не почувствовала", - отметил один из комментаторов.
А еще зрители пишут, что замечали связь между Тереном и Инной еще задолго до финала. Именно Белень многие "пророчили" победу.
Терен и Белень после финала (скриншот)
"С первых серий уже было видно влюбленный взгляд Александра в сторону Инны, и с каждым эпизодом это проявлялось больше и больше. Я сразу поняла, что она будет избранницей, ведь кажется, будто они созданы друг для друга", - пишут пользователи.
Впрочем, не обошлось без критики. Кому-то счастливый финал "Холостяка" показался неискренним, а кто-то просто не оценил выбор Терена. Некоторые зрители видели победительницей Юстину Багай или же Настю Юзьвак.
Поэтому появляются еще и такие комментарии:
Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)
Также зрители вспомнили, что Инна не скрывала эмоциональность и честно говорила, что может громко выяснять отношения. Именно это вызвало у Терена определенные сомнения. Но любовь все же победила.
"Сквозь тишину пробиваются звуки битья посуды и звона кастрюль", - шутят комментаторы.
Сами же Терен и Инна уже объявили, что после финала и пост-шоу будут не так активно транслировать в соцсетях свои отношения. Пара сделала совместный пост, в котором поблагодарила зрителей за внимание, но напомнила о желании приватности и права на личную жизнь.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что Анастасия Юзьвак поразила словами об интиме на "Холостяке".
Кроме этого, узнайте, как сейчас живут участницы "Холостяка" и кто из них нашел любовь.
При создании материала были использованы источники: страницы Терена, Белень и проекта "Холостяк" в Instagram.