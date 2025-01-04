Пост-шоу "Холостяка-13". Как сеть реагирует на счастливый финал Терена и Инны

Комментарии под постами, в которых говорится о жизни "Холостяка" и его избранницы, очень разные. Впрочем, подавляющая часть юзеров все же радуется за Терена и Инну. Такие пользователи пишут:

"Это пост-шоу для меня было очень "теплым" эмоционально. Рада, что вы вместе. Люди, которым тут выражение лица не такое или эмоции "сухие", каждый проживает эмоции по своему, и даже если бы это было все наигранно, как это влияет на вашу жизнь?"

"Счастья вам, очень рада"

"Неужели так трудно просто порадоваться за кого-то или просто достойно пройти мимо"

"Глаза Александр светятся от счастья и у Инны тоже. Это самый главный знак любви. Будьте счастливы и берегите друг друга. Главное - доверие и понимание"

"Файно. Успехов вам. Жаль, что люди не ленятся высказать свой хейт. Не все такие злые, просто, к сожалению, критикам больше хочется что-то написать".

Инна и Терен на пост-шоу (скриншот)

Также нашлись зрители, которые сравнили истории Терена с Инной и Насти Анисимовой, ведь она тоже нашла любовь на проекте. Девушка встречается с оператором, который заметил ее еще во время первого эпизода, но написал ей только тогда, когда она покинула реалити.

"Анастасия и оператор, прости, не помню имя, там флюиды любви зашкаливают. Про Инну и Сашу я такого не почувствовала", - отметил один из комментаторов.

А еще зрители пишут, что замечали связь между Тереном и Инной еще задолго до финала. Именно Белень многие "пророчили" победу.

Терен и Белень после финала (скриншот)

"С первых серий уже было видно влюбленный взгляд Александра в сторону Инны, и с каждым эпизодом это проявлялось больше и больше. Я сразу поняла, что она будет избранницей, ведь кажется, будто они созданы друг для друга", - пишут пользователи.

Впрочем, не обошлось без критики. Кому-то счастливый финал "Холостяка" показался неискренним, а кто-то просто не оценил выбор Терена. Некоторые зрители видели победительницей Юстину Багай или же Настю Юзьвак.

Поэтому появляются еще и такие комментарии:

"Так неискренне выглядят, будто делают вид, что вместе"

"А я не верю!"

"Господа, за кого вы нас держите? Сюжет о жизни после проекта снят в съемной квартире, одна целая общая фотка из реальной жизни, абсолютная холодность и равнодушие в студии между главными героями".

Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

Также зрители вспомнили, что Инна не скрывала эмоциональность и честно говорила, что может громко выяснять отношения. Именно это вызвало у Терена определенные сомнения. Но любовь все же победила.

"Сквозь тишину пробиваются звуки битья посуды и звона кастрюль", - шутят комментаторы.

Сами же Терен и Инна уже объявили, что после финала и пост-шоу будут не так активно транслировать в соцсетях свои отношения. Пара сделала совместный пост, в котором поблагодарила зрителей за внимание, но напомнила о желании приватности и права на личную жизнь.