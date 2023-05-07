Не торопитесь расстраиваться. Вот к чему снится выпавший зуб

Насколько сон правдив, зависит во многом от дня недели и даже месяца. И порой общепринятое негативное значение имеет более легкое и даже позитивное объяснение. Сны о выпавших зубах считаются вещими и часто они предупреждают о хороших событиях в будущем, а не о бедах, как считают многие люди.

Сны всегда были чем-то тайным и мистическим. Порой ночные сновидения показывают то, что исполнится в будущем или же показывают ситуации, которые о чем-то предупреждают. Толкование снов существует уже не одно столетие и по соннику можно узнать, что же ждет нас в ближайшее время.

К чему же на самом деле снится сон о выпавшем зубе - читайте ниже.

Если зуб выпал у вас

Сон о выпавшем зубе считается предвестником быстрых перемен в жизни. Они не обязательно будут все положительные и хорошие, но точно произойдут совсем скоро - это обязательно. Стоит быть осторожнее и внимательнее, если вам приснился такой сон.

В некоторых сонниках указывается, что увидеть во сне, как выпал свой зуб - к новой встрече, к приятным изменениям в любовной сфере.

Эзотерический сонник связывает зубы с энергетикой человека, поэтому потеря зуба может означать потерю энергии или удачи. С другой стороны - потеряв что-то одно, мы находим что-то новое и совершенно другое. Поэтому не стоит расстраиваться раньше времени.

Выпал зуб не у вас

Если вам снится, что выпал зуб, но не у вас, то это означает знакомство или какую-то неожиданную находку. Но, находку лучше себе не оставлять, а новому знакомому не стоит сразу доверять и раскрывать какие-то тайны. По крайней мере, в первое время.

Какой зуб приснился

Очень большое значение имеет, какой именно зуб вы увидели во сне. Гнилой и темный - к неприятностям и болезни. Если здоровый - не стоит переживать за свое здоровье, это символ закономерных изменений.

Зуб выпал не сразу

Если в вашем сне зуб долго шатается, а потом выпадает - это предупреждает вас о том, что скоро решатся какие-то проблемы и наступит период покоя.

Выпал не один зуб

Если во сне выпал не один зуб, а несколько (например, два), то это может предупреждать о финансовых проблемах в будущем. Постарайтесь в ближайшие дни не делать крупных покупок, не покупать дорогие предметы, не брать в долг, не заключать сомнительных сделок и не рисковать.

Когда именно приснился зуб

Самыми правдивыми снами считаются те, которые снятся в ночь с четверга на пятницу. Однако и в другие дни сны могут оказаться правдивыми.

Знаменитый психолог Зигмунд Фрейд считал сны о зубах очень важными. По его мнению, выпавший зуб говорит о том, что текущее положение дел на любовном фронте, в делах и на работе - человека полностью устраивает.