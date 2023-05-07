Не поспішайте засмучуватися. Ось до чого сниться зуб, що випав

Наскільки сон правдивий, залежить багато в чому від дня тижня і місяця. І часом загальноприйняте негативне значення має легше і навіть позитивне пояснення. Сни про зуби, що випали, вважаються віщими й часто вони попереджають про хороші події в майбутньому, а не про біди, як вважає багато людей.

Сни завжди були чимось таємним та містичним. Часом нічні сновидіння показують те, що здійсниться в майбутньому або показують ситуації, які про щось попереджають. Тлумачення снів існує вже не одне століття і по соннику можна дізнатися, що ж чекає на нас найближчим часом.

До чого ж насправді сниться сон про зуб, що випав - читайте нижче.

Якщо зуб випав у вас

Сон про зуб, що випав, вважається провісником швидких змін у житті. Вони не обов'язково будуть усі позитивні та хороші, але точно відбудуться зовсім скоро – це обов'язково. Варто бути обережнішим і уважнішим, якщо вам наснився такий сон.

У деяких сонниках вказується, що побачити уві сні, як випав свій зуб – до нової зустрічі, до приємних змін у любовній сфері.

Езотеричний сонник пов'язує зуби з енергетикою людини, тому втрата зуба може означати втрату енергії чи удачі. З іншого боку – втративши щось одне, ми знаходимо щось нове та зовсім інше. Тому не варто засмучуватися раніше часу.

Випав зуб не у вас

Якщо вам сниться, що випав зуб, але не у вас, це означає знайомство або якусь несподівану знахідку. Але знахідку краще собі не залишати, а новому знайомому не варто відразу довіряти та розкривати якісь таємниці. Принаймні спочатку.

Який зуб наснився

Дуже велике значення має, який саме зуб ви побачили уві сні. Гнилий і темний - до неприємностей та хвороби. Якщо здоровий – не варто переживати за своє здоров'я, це символ закономірних змін.

Зуб випав не відразу

Якщо у вашому сні зуб довго хитається, а потім випадає – це попереджає вас про те, що скоро вирішаться якісь проблеми та настане період спокою.

Випав не один зуб

Якщо уві сні випав не один зуб, а кілька (наприклад, два), це може попереджати про фінансові проблеми в майбутньому. Постарайтеся найближчими днями не робити великих покупок, не купувати дорогі предмети, не позичати, не укладати сумнівних угод і не ризикувати.

Коли саме наснився зуб

Найправдивішими снами вважаються ті, що сняться в ніч із четверга на п'ятницю. Однак і в інші дні сни можуть бути правдивими.

Знаменитий психолог Зигмунд Фрейд вважав сни про зуби дуже важливими. На його думку, зуб, що випав, говорить про те, що поточний стан справ на любовному фронті, у справах і на роботі - людину повністю влаштовує.