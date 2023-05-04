Важные приметы о чае: какие действия с этим напитком могут навлечь беду

Чаепитие во многих странах с древних времен считалось важным ритуалом. В Украине чай тоже пьют уже много лет и ранее для заварки использовали сборы трав. Поэтому с чаем было связано множество примет и суеверий.

Какие важные приметы нужно знать о чае - читайте в материале ниже.

Что делать с чаем нельзя

Нельзя пить чай из чашки, которая надколота или треснула. Это притягивает неприятности. И это примета касается не только чашки, но и всех предметов для чаепития - блюдца, пиалы, чайника. Поврежденную посуду не стоит держать в доме и стоит от нее избавиться.

Нельзя пить чай с ложкой в чашке или стакане - это приведет к одиночеству. Вы не сможете встретить свою половинку или на поиски уйдут многие годы. А для семейных это грозит ссорами на пустом месте. Если вам подали чай с ложкой, то ее нужно быстро вынуть и аккуратно положить на блюдце или салфетку.

Чай нельзя пить ложкой - это грозит появлением долгов и финансовыми потерями. По тем же причинам не стоит оставлять недопитый чай в чашке.

Сахар в чашке нельзя размешивать против часовой стрелки - это вернет вас к ошибкам прошлого, которые могут быть судьбоносными. Размешивайте - по часовой стрелке.

Не стоит разбавлять чай водой - это сулит ссоры.

Разбить чашку во время чаепития - к неприятностям. Чтобы их избежать, нужно быстро собрать осколки и положить их в ведро с водой.

А что с чаем делать можно

Поперхнуться во время утреннего чаепития - к хорошим новостям в течение дня.

Если во время чаепития человек случайно проливает чай на одежду - не стоит огорчаться, это обещает хорошие события или приятные новости.

Обжечь язык горячим чаем - к позитивным изменениям в жизни.

Положить в чай вместо сахара соль - к радости.

Если в чай попала муха или оса - это считается позитивным знаком, так как обещает подарок или сюрприз.

Найти в чашке с чаем волос - к успешному завершению важного дела.