Эта специя гарантированно испортит борщ: от блюда будет нести "химией"
Борщ трудно испортить, ведь набор ингредиентов – классический и известный всем. Однако некоторые эксперименты могут сделать так, что блюдо будет отдавать "химией".
Как одним неверным решением можно испортить борщ даже из лучших ингредиентов – читайте ниже в материале Styler.
Этот ингредиент испортит борщ
Многие кулинары хотят сэкономить время и деньги на наваристом бульоне. Чтобы сделать блюдо более вкусным и насыщенным, возникает желание добавить к борщу бульонный кубик.
Кажется, это простое решение – растворить сухие специи в кипятке. Останется только добавить овощи: подготовить свеклу, картофель, лук, капусту.
Но опытные кулинары объяснили, что специя только вредит блюду. Суп приобретает "химический" привкус.
Почему так случается и как обойтись без этого
Проблема в усилителе вкуса – глутамате натрия, входящего в состав многих искусственных бульонов. Глутамат и соль создают не очень удачное сочетание, а вода при этом не превращается в мясной бульон.
Повара рекомендуют в случае нехватки времени или денег готовить борщ на обычном овощном бульоне.
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