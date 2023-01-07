Названы лучшие напитки и еда, если вы болеете ОРВИ или гриппом

Если вы заболели ОРВИ, у вас может не быть аппетита. Это абсолютно нормально, ведь иммунная система борется с инфекцией. Если аппетит у вас есть, вам необходимо знать, что нужно есть и пить при болезни.

В издании Health дали советы по принятию пищи и жидкости во время ОРВИ.

Что пить и есть во время ОРВИ

Напитки с электролитами

"Важнее всего при гриппе и ОРВИ соблюдать водный режим, особенно если у вас жар и потливость, или если вам трудно есть" - сообщила диетолог Джессика Крэндалл.

Пить воду - это самое простое решение, но добавление богатого электролитами спортивного напитка или кокосовой воды к вашему рациону может помочь гарантировать, что вы пополняете натрий и калий, а также жидкости.

Ароматизированный напиток может быть более привлекательным, чем обычная вода, и он может побудить вас пить больше. Диетологи часто советуют не употреблять сладкие спортивные напитки людям, которые не тратят много энергии во время тренировок, но если вы не готовы есть твердую пищу, это может быть самый простой способ получить столь необходимые калории.

Зеленый чай

Еще один способ избежать обезвоживания - пить теплый чай. Употребление теплых жидкостей может помочь открыть дыхательные пути.

Зеленый чай содержит больше антиоксидантов, чем его черный аналог. Добавление небольшого количества меда может помочь успокоить боль в горле и облегчить кашель.

Куриный суп с лапшой

Если вы хотите есть - суп с лапшой отличное решение, чтобы возобновить силы при болезни.

Яркие фрукты и овощи

Ягоды содержат антиоксиданты и фитонутриенты, которые помогают питать сердце, сохранять ясность ума и запускать пищеварение.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок является хорошим источником витамина С, который, как показывают некоторые исследования, может помочь уменьшить продолжительность простуды и гриппа. Но не увлекайтесь им.

Вместо того, чтобы выпивать большие стаканы апельсинового сока, смешайте 4 унции сока (113 граммов) с 16-20 унциями (500 граммов) воды. Вы не будете обезвожены и по-прежнему будете получать 100 % рекомендуемой суточной нормы витамина С, без сахара и лишних калорий.