Почему объем памяти на флешке или диске меньше, чем заявлено производителем: вы об этом точно не знали

Допустим, вы приобрели новый SSD, HDD или флеш-накопитель. Дома подключили его к компьютеру, отформатировали и готовы начать сохранять файлы на устройстве. Однако в один момент обнаруживаете, что фактическое доступное пространство на носителе меньше, чем указано на упаковке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему объем памяти на флешке или диске меньше, чем заявлено производителем.

По каким причинам на диске и флешке меньше памяти, чем заявлено

Когда вы подключили диск с заявленной емкостью 1 ТБ, а в "Проводнике" он отображается как накопитель на 931 ГБ. Что это означает? Обманул ли вас производитель? Не стоит сразу торопиться возвращать устройство в магазин. В большинстве случаев причина кроется в различиях в системах исчисления данных.

Производители обычно используют десятичные единицы измерения, такие как килобайты, мегабайты и гигабайты, для обозначения емкости своих устройств. В каждом гигабайте тысяча мегабайт, в каждом мегабайте - тысяча килобайт, а в килобайте - тысяча байт. В одном ГБ - 1 024 МБ, в одном МБ - 1 024 КБ, в одном КБ - 1 024 байта.

Однако операционная система Windows использует двоичные единицы измерения, такие как гибибайты, мебибайты и кибибайты. Например, 1 гигабайт равен 1 миллиарду байт в десятичной системе, но 1 гибибайт равен 1 073 741 824 байт в двоичной системе.

Поэтому фактическая емкость накопителя в двоичных единицах измерения может быть меньше, чем заявленная производителем в десятичных единицах. Вендоры используют десятичные единицы измерения, так как они более привычны для пользователей.

Если у вас появился диск на 931 ГБ вместо заявленных 1 ТБ, или карта microSD показывает 29,8 ГБ вместо 32 ГБ, не беспокойтесь, вас не обманули. Однако иногда причина может быть иная. Например, на диске может быть скрытый раздел, где производитель разместил программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных.

Еще одна возможная причина уменьшения доступного пространства на диске может быть связана с SSD, где часть памяти используется контроллером для метаданных, запасных секторов и управления износом носителя. Это делается для повышения срока службы и производительности SSD.