Эти ошибки при пользовании флешкой "убивают" ее. Вот что нужно знать каждому

Флешки могут качественно выполнять свои функции в течение 10 лет и даже больше. Но при этом очень важно правильно ими пользоваться, иначе этот девайс выйдет из строя гораздо раньше и вы можете безвозвратно потерять информацию, сохраненную на нем.

Избегайте многократных циклов записи/стирания

Из-за ограничения технологии флеш-накопители не следует использовать для часто обновляемых файлов. Подобно тому, как аккумулятор теряет заряд после нескольких сотен циклов, компоненты флеш-памяти также могут потерять способность сохранять данные после тысяч циклов записи/стирания.

Производители называют это выносливостью. По сути, чем старше становится ваша флешка, тем менее она надежна.

Правильно извлекайте флешку из компьютера или ноутбука

Очень важно всегда безопасно извлекать флеш-носители и никогда не отключать накопитель во время чтения или записи. Неправильное удаление флешки может привести к повреждению данных.

Ограничьте флешку от электромагнитного излучения

Не держите флешку возле электромагнитных излучений. Носить ее лучше в чехле. Электромагнитные излучения плохо влияют на накопители и их микросхемы внутри. Кратковременное пребывание флешки возле таких приборов не навредит, а вот долго ее не стоит там оставлять.

Избегайте подключения к чужим устройствам

Всегда с осторожностью используйте флешку за чужим компьютером. Обычно именно флешки могут передавать вирусы устройствам, но иногда удивительным образом флешки перестают работать после того, как их подключили к чужим компьютерам или ноутбукам.

Делайте резервные копии

Как и со всеми носителями информации, наилучший возможный способ избежать катастрофы - это часто создавать резервные копии всех важных данных. Без проверенной резервной копии единственная точка сбоя может привести к потере данных.

Правильно храните устройство

Сохраняя флеш-носители в надлежащих условиях и не подвергая их воздействию экстремальных температур, влажности или давления, ваш накопитель будет работать дольше.