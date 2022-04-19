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Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

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Вівторок 19 квітня 2022 19:16
Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну Неймовірні безстрашні Українки, які оберігають країну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Україну зараз захищають всі - у кожного свій фронт діяльності. У тилу або на передовій, в медицині або забезпечення, інформаційний і багато інших фронтів. Найчастіше говорять про героїв-чоловіків, але у нас багато і сильних, відважних і безстрашних жінок.

Невеликий список українських захисниць, які в різних сферах допомагають наблизити нашу перемогу, зібрав Сергій Пасюта.

"Календарики з Кімом і Арестовичем – це не для нас. Коли ці жінки просять у вас перерахувати гроші - негайно перераховуйте. Просять щось зробити - робіть. Будьте слухняними", - написав Пасюта.

Маша Назарова

Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини. Помічниця фонду "Повернись живим", заступник директора бюджетної організації Український ветеранський фонд, обличчя проєкту "Реаніметро". Богиня грому, блискавки, мудрості, війни та комфортного медичного простору.

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

Маша Назарова (facebook.com/nazarova.masha)

Міла Макарова

Бойовий медик. Раніше була волонтером загонів Червоного Хреста України. Інструктор з тактичної медицини, одна зі співзасновниць проєкту "Реаніметро".

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

Міла Макарова (facebook.com/mila.s.makarova)

Кіра Нечай

Одна зі співзасновниць"Реаніметро". Зараз парамедик в Госпітальєрах. Працювала в Комітеті ВР з питань взаємодії та запобігання корупції, була менеджером проєктів у Центрі демократії та верховенства права.

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

Кіра Нечай (facebook.com/knechaj)

Аліна Михайлова

Депутат Київської міської ради, парамедик. Зараз захищає нас на фронті. Волонтер в Армія SOS, була активісткою в "Громадському секторі Євромайдану".

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

Аліна Михайлова (facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Анастасія Рокитна

Журналіст РБК-Україна. Співзасновниця волонтерської організації VATRA. Фонд надає допомогу практично у всіх областях країни.

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

Анастасія Рокитна (facebook.com/anastasiarokytna)

Меланія Подоляк

Журналістка, активістка, волонтер. Координатор Фонду Притули. Інструктор з надання першої допомоги САВ, проєктний менеджер Lviv Media Forum.

Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуПодивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країнуМеланія Подоляк (facebook.com/podolyakmel)

Нагадаємо, раніше ми розповідали більш детально про Кіру Нехай, яка змінила роботу у Верховній Раді на Госпітальєри.

А також ми писали про Містера Страйка, яким став ангелом-хранителем для тварин у Київській області.

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