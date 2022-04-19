Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну
Україну зараз захищають всі - у кожного свій фронт діяльності. У тилу або на передовій, в медицині або забезпечення, інформаційний і багато інших фронтів. Найчастіше говорять про героїв-чоловіків, але у нас багато і сильних, відважних і безстрашних жінок.
Невеликий список українських захисниць, які в різних сферах допомагають наблизити нашу перемогу, зібрав Сергій Пасюта.
"Календарики з Кімом і Арестовичем – це не для нас. Коли ці жінки просять у вас перерахувати гроші - негайно перераховуйте. Просять щось зробити - робіть. Будьте слухняними", - написав Пасюта.
Маша Назарова
Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини. Помічниця фонду "Повернись живим", заступник директора бюджетної організації Український ветеранський фонд, обличчя проєкту "Реаніметро". Богиня грому, блискавки, мудрості, війни та комфортного медичного простору.
Маша Назарова (facebook.com/nazarova.masha)
Міла Макарова
Бойовий медик. Раніше була волонтером загонів Червоного Хреста України. Інструктор з тактичної медицини, одна зі співзасновниць проєкту "Реаніметро".
Міла Макарова (facebook.com/mila.s.makarova)
Кіра Нечай
Одна зі співзасновниць"Реаніметро". Зараз парамедик в Госпітальєрах. Працювала в Комітеті ВР з питань взаємодії та запобігання корупції, була менеджером проєктів у Центрі демократії та верховенства права.
Кіра Нечай (facebook.com/knechaj)
Аліна Михайлова
Депутат Київської міської ради, парамедик. Зараз захищає нас на фронті. Волонтер в Армія SOS, була активісткою в "Громадському секторі Євромайдану".
Аліна Михайлова (facebook.com/MAlina.Mykhailova)
Анастасія Рокитна
Журналіст РБК-Україна. Співзасновниця волонтерської організації VATRA. Фонд надає допомогу практично у всіх областях країни.
Анастасія Рокитна (facebook.com/anastasiarokytna)
Меланія Подоляк
Журналістка, активістка, волонтер. Координатор Фонду Притули. Інструктор з надання першої допомоги САВ, проєктний менеджер Lviv Media Forum.
Меланія Подоляк (facebook.com/podolyakmel)
Нагадаємо, раніше ми розповідали більш детально про Кіру Нехай, яка змінила роботу у Верховній Раді на Госпітальєри.
А також ми писали про Містера Страйка, яким став ангелом-хранителем для тварин у Київській області.