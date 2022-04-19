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Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 19:16
Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну Невероятные бесстрашные украинки, которые оберегают страну (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украину сейчас защищают все – у каждого свой фронт деятельности. В тылу или на передовой, в медицине или обеспечение, информационный и много других фронтов. Чаще всего говорят о героях-мужчинах, но у нас много и сильных, отважных и бесстрашных женщин.

Небольшой список украинских защитниц, которые в разных сферах помогают приблизить нашу победу, собрал Сергей Пасюта.

"Календарики с Кимом и Арестовичем – это не для нас. Когда эти женщины просят у вас перечислить деньги – немедленно перечисляйте. Просят что-то сделать – делайте. Будьте послушными", - написал Пасюта.

Маша Назарова

Боевой медик, инструктор по тактической медицине. Помощница фонда "Повернись живим", заместитель директора бюджетной организации Украинский ветеранский фонд, лицо проекта "Реаниметро". Богиня грома, молнии, мудрости, войны и комфортного медицинского пространства.

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Маша Назарова (facebook.com/nazarova.masha)

Мила Макарова

Боевой медик. Ранее была волонтером отрядов Красного Креста Украины. Инструктор по тактической медицине, одна из соосновательниц проекта "Реаниметро".

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Мила Макарова (facebook.com/mila.s.makarova)

Кира Нечай

Одна из соосновательниц "Реаниметро". Сейчас парамедик в Госпитальерах. Работала в Комитете ВР по вопросам взаимодействия и предотвращения коррупции, была менеджером проектов в Центре демократии и верховенства права.

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Кира Нечай (facebook.com/knechaj)

Алина Михайлова

Депутат киевского городского совета, парамедик. Сейчас защищает нас на фронте. Волонтер в Армия SOS, была активисткой в "Общественном секторе Евромайдана".

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Алина Михайлова (facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Анастасия Рокитна

Журналист РБК-Украина. Соосновательница волонтерской организации VATRA. Фонд оказывает помощь практически во всех областях страны.

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу страну

Анастасия Рокитна (facebook.com/anastasiarokytna)

Мелания Подоляк

Журналистка, активистка, волонтер. Координатор Фонда Притулы. Инструктор по оказанию первой помощи САВ, проектный менеджер Lviv Media Forum.

Посмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуПосмотрите на эти фото сильных украинок, которые помогают, защищают и оберегают нашу странуМелания Подоляк (facebook.com/podolyakmel)

Напомним, ранее мы рассказывали более детально о Кире Нехай, которая сменила работу в Верховной Раде на Госпитальеры.

А также мы писали про Мистера Страйка, которым стал ангелом-хранителем для животных в Киевской области.

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