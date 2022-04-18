Дивіться потужні фото українки Кіри, яка в лавах ЗСУ боронить нашу землю

В рядах українських захисників служить багато дівчат, які показують справжню мужність, стійкість, витривалість. Одна з таких - Кіра Нечай, вона є частиною команди Госпітальєрів.

Що відомо про дівчину, її фото - дивіться нижче в матеріалі Styler .

"Це моя подруга Кіра. Ми познайомилися під час стажування в парламенті, а тоді багато разів зустрічалися на двіжах, подорожували, навчалися, пили вино.

Сьогодні вона боронить Україну в складі Госпітальєрів. А я, як можу, допомагаю їй у тилу. Це - Кіра здорової людини", - написала про неї подруга.

Так виглядає дівчина зараз:

Фото: twitter.com

Кіра працювала в Комітеті ВР з питань протидії і запобігання корупції, була менеджером проектів у Центрі демократії та верховенства права.

Вона захоплювалася альпінізмом, пішим туризмом, стрільбою, орієнтацією на місцевості. Тепер Кіра боронить нашу землю від російського окупанта.

А ось так вона виглядала до того, як нас прийшли "звільняти":

Фото: facebook.com/knechaj