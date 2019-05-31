ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шкода викидати було: дітям видали приз за олімпіаду з логотипом Євро-2012

STYLERЖиття    31.05.2019 - 11:36
Шкода викидати було: дітям видали приз за олімпіаду з логотипом Євро-2012
Дітям подарували за олімпіаду сувеніри з Євро-2012 (Колаж РБК-Україна)

Школярам за олімпіаду з англійської подарували стару сувенірку

В Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012. Про це розповіла Олена Марченко в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Олена Марченко опублікувала в співтоваристві фотографію з сувенірною продукцією, на якій стояв логотип UEFA EURO 2012, а також зображені талісмани Євро-2012 Славек і Славко. Жінка поцікавилася, чи не видають такі призи в інших містах України. Що це була за олімпіада - вона не уточнила.

"Дитині видали призи за олімпіаду. Міжнародну. А ще десь по школам або по містах є таке? Доповню: Олімпіада з англійської мови. Брали участь також діти з Польщі та Румунії. Це Черкаська область", - сказано в повідомленні.

Шкода викидати було: дітям видали приз за олімпіаду з логотипом Євро-2012

Скріншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

Користувачі в коментарях обурилися такими призами для дітей і припустили, що хтось просто вирішив заощадити і видати дітям стару сувенірну продукцію.

  • Те, що залишилося з 2012 року?
  • Позорище.
  • Сім років десь валялося і ось знадобилося?
  • Дали б шоколадку, більше б користі було. А не фуфлову рекламну продукцію.
  • Моя дитина в минулому році на екскурсію ходила в редакцію журналу і їм вручили в подарунок журнал з розкладом матчів Євро.
  • Дитина тільки починає жити, а їй вже дають зрозуміти, що вона зі своїми досягненнями потрібна хіба що мамі й татові.
  • Який сором!
  • Шкода викидати було, ось і подарували діткам. Бюджет економлять.
  • Це продавалося після Євро за копійки, мабуть, не продалося все...
  • А мені здається, що там були нормальні призи за участь у міжнародній олімпіаді, просто осіли десь у кишенях працівників школи, а дітям вирішили видати цей непотріб.
  • З призами на конкурсах завжди смішно. У мене донька три роки поспіль перемагала на обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. За три роки нагородження – три однакові книги. А ще збірка інтимної лірики – учениці 3-го класу.
  • Чого ви чіпляєтеся? Яка б це не була олімпіада, хоч конкурс малюнків на асфальті. Давати дітям сувенірку семирічної давнини - ганьба!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київській школі розгорівся скандал через загиблого хлопчика.

А також розповідали про те, що у Кам'янському натовп дівчаток побив свою однолітку до лікарні, а хлопчики просто стояли і спостерігали.

Наче "Володимирський централ": пісня дівчаток-випускниць у Дніпрі шокувала мережу Комуністична символіка та лекції для дітей: скандал у школі під Києвом
Новини України школапозор
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся