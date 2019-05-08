У Дніпрі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника: мережа в захваті

Колаж РБК-Україна

Пірнання на мілководді обернулося лихом для хлопця

У Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника. Хлопець отримав важкі травми після того, як невдало стрибнув у річку, але товариші вирішили не кидати його в біді. Про це інформує КП.

Пірнання на мілководді обернулося лихом для Діми Антоненко. Його перевели у відділення нейрохірургії Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з закритими спинно-мозковими травмами, переламами та дисфункцією нижніх кінцівок.

Кілька днів хлопець був без свідомості, на апараті штучної вентиляції легенів. Знайомі та однокласники були шоковані подією, але сидіти склавши руки не стали, вирішивши виручити товариша.

Допомогти Дімі, за словами педагога, відгукнулися не тільки його однокласники, але й весь НВК №66. І старшокласники, і учні молодших класів приносять їй гроші зі словами "Це для Діми".

Наголошується, що лікарі не можуть назвати точну суму, яка знадобиться на лікування хлопця. Та не дають ніяких прогнозів щодо подальшого стану.

Фото: (соцссети)

Українці в соціальних мережах вважають ініціативу хлопців правильною і захоплюються молодим поколінням:

"Молодці, хлопці! Бог почує вас! Він йому обов'язково допоможе!" - пишуть юзери.

"Однокласники відмовилися від випускного! Кошти перерахували на операцію! Прошу допомогти однокласнику сина моєї подруги! Бережи вас Господь", - додала дніпрянка Світлана.

Разом з тим деякі користувачі вважають, що зі школярами потрібно проводити виховні бесіди, щоб таких трагедій більше не відбувалося.

Нагадаємо, що мережу шокували методи виховання в ліцеї Львова.

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