Останні теплі дні: синоптики попередили про різке похолодання

Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, ще буде по-літньому, теплою і сухою. У деяких регіонах температура повітря досягне +27 +28 градусів.

Погода на сході України очікується суха і сонячна. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +8 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів. Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях.

В південних областях утримається літня погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +14 +18 градусів, вдень в регіоні очікується від +24 до +28 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі країни тепло і сухо. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

Погода в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

У західних областях синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів. Денна температура повітря складе +22 +25 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +27 градусів.

У Києві 10 вересня сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі очікується від +12 до +14 градусів, вдень повітря нагріється до +26 +28 градусів.

Погода в Україні 10 вересня

Однак така, майже літня погода, триватиме недовго. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для видання "Факти", вже 11-13 вересня на Україну насунуться дощі, температура повітря почне різко опускатися.

"За моїми розрахунками, вже 11-13 вересня задощить, стовпчик термометра вдень не підніметься вище 20 градусів, а вночі опускатиметься нижче 5 градусів тепла. У жовтні погода в Україні буде класичною осінньою, але різною в північних і південних регіонах. Так, на півдні тепло збережеться, і температура вдень буде доходити до 22 градусів тепла, а на півночі буде на 5-7 градусів нижче. Другий місяць осені очікується дощовим, по кілька днів поспіль буде тривати негода. Втім, їм на зміну прийдуть дні з сонячною, але неспекотною погодою", - розповів народний синоптик.

Прогноз Леоніда Горбаня підтвердив і інший народний синоптик - Володимир Деркач. Він розповів, що до середини вересня в Україні почнеться різке похолодання.

"Перші дні вересня будуть прохолодними, потім знову потеплішає, але, звичайно, не до літніх показників. Не зіпсують погодну картину в Україні невеликі дощі, які можливі в першу декаду і в середині вересня. Третя декада почнеться з похолодання і дощів, часом сильних. В кінці вересня температура підвищиться. При цьому погода буде дощовою", - додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик повідомила про те, коли українцям варто готуватися до різкого похолодання.

А також розповідали про те, які області України накриє потужним циклоном.