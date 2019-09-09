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Температура в Україні завтра опуститься до +8

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 15:55
Температура в Україні завтра опуститься до +8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких регіонах очікується похолодання

Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, в деяких регіонах погіршиться, температура опуститься до +8 тепла вночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, у східній частині України вночі очікується температура від +8 до +13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 тепла.

На півдні очікується від +12 до +18 тепла вночі та від +24 до +28 в денний час доби.

У центральній частині країни буде від +11 до +13 вночі та від +24 до +27 вдень.

На півночі України вночі очікується від +10 до +14 тепла. Вдень варто очікувати від +25 до +28 градусів.

У західній частині країни стовпчики термометрів вночі покажуть від +10 до +13 тепла, вдень від +22 до +26 градусів.

Температура в Україні завтра опуститься до +8

Температура в Україні завтра опуститься до +8Фото: погода в Україні на 10 вересня (meteo.gov.ua)

У всіх регіонах опади у денний час доби не очікуються. Вночі можливі невеликі дощі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вихідні, 14-15 вересня погода сильно зміниться - очікується істотне похолодання та опади.

Нагадаємо, 9 і 10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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