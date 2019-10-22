Останні дні бабиного літа: синоптики попередили про сильний холод

Погода в Україні до кінця цього тижня все ще буде радувати жителів країни теплом, але рекорди минулого тижня вже не передбачаються. Але незабаром синоптична ситуація різко зміниться в гіршу сторону. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Судячи по карті синоптиків, середа, 23 жовтня, буде найтеплішим днем на поточному тижні, але повітря може недостатньо прогріватися через тумани, які повисають у повітрі у першій половині дня.

Температурні показники від +15 до +17 в Одеській області до +20... +22 на Закарпатті. Вночі по країні від +7 до +12 за Цельсієм.

У Києві 23 жовтня +16... +18 градусів вдень і +7... +9 найближчої ночі.

Далі показники будуть стабільно знижуватися на 2-3 градуси, але різких стрибків до неділі не буде. Опади також не передбачаються.

Прогноз погоди в Україні з 23 по 27 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Похолодання в країну прийде вже у понеділок, 28 жовтня, а в неділю по країні почне задувати північно-західний вітер. До речі, про цю дату писала і синоптик Наталка Діденко.

Що стосується довгострокової перспективи, то судячи з прогнозу для Києва від ресурсу Gismeteo, вже 29 жовтня піде холодний дощ при денній температурі +9 градусів, а перші нічні заморозки прийдуть 31 жовтня.

Погода у Києві (скрін: gismeteo.ua)