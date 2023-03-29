До или после Пасхи? Когда на самом деле нужно сажать картошку

В Украине уже начался период огородов и обработки дачных участков, а это значит, что совсем скоро стартует сезон посадки картофеля. Ежегодно о сроках посадки идут споры и считается, что до Пасхи сажать картофель нельзя.

Когда лучше всего сажать картофель весной - читайте в материале Styler ниже.

Когда нужно сажать картофель

Четкой даты для посадки картофеля на самом деле не существует. Однако есть важные условия, при которых этот овощ можно высаживать в грунт. Дело в том, что картофель не любит заморозки и ранняя посадка может погубить весь урожай.

По словам специалистов, для посадочных работ нужно, чтобы земля прогрелась до +6...+8 градусов на глубине не менее 10 см.

Далее - очень важно, чтобы после посадки картофеля уже больше не было заморозков. Поэтому, не стоит бросаться сажать этот овощ сразу, как только настанут первые теплые деньки. Обязательно проверьте прогноз погоды.

Температура во время посадки картофеля тоже имеет значение - она должна быть уже стабильной, не менее +14...+15 градусов. В таких условиях картошке будет в земле комфортно.

Ну и не зря садоводы и фермеры обращают внимание на лунный календарь - нельзя сажать важные культуры во время спадающей Луны.

Самые оптимальные даты в ближайшее время: 28-30 апреля, 7, 9, 10, 13, 14, 18 мая.

Как проверить "готовность" земли к посадке

Возьмите комок земли и бросьте его. Если он рассыплется в мелкие крошки и пыль, то сажать нужно уже срочно - в почве уже мало влаги.

Если комок прилип к земле, то влаги пока еще много - подождите, пока земля просохнет.

Если комок распался на несколько частей, то это самое удачное время для посадки.

До Пасхи или после?

В этом году Пасха довольно ранняя и синоптики до середины апреля не обещают стабильной теплой погоды. И любые работы в огородах и садах нужно завершить до Страстной пятницы.

Поэтому стоит перенести все основные полевые и посадочные работы на дни после Пасхи - к этому времени земля должна просохнуть и установится теплая погода.