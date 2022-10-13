Посылки без очередей и круглосуточно: Новая почта запустила долгожданную услугу

Новая почта запустила удобную услугу для передачи/получения различных предметов и посылок через один и тот же почтомат - "Пункт передачи". По сути, это как временная камера хранения, которой могут воспользоваться как отправитель, так и получатель, или же "мобильное почтовое отделение".
Как работает сервис и что нужно, чтобы воспользоваться услугой - читайте в материале ниже.
Новая услуга "Пункт передачи" является удобным способом передачи вещей: ключи, зарядки, девайсы, книги, закрутки, мячи, зимняя обувь и другие не слишком габаритные посылки, которые вместятся в ячейке ближайшего почтомата - в вашем подъезде или рядом с домом.
Отметим, что в "НП" летом анонсировали запуск такой функции, и теперь сервис уже заработал.
Отправить можно что угодно, главное, чтобы размеры предмета не превышали
40x60x30 см, весом не более 20 кг, а объявленная стоимость - не больше 10 тысяч гривен.
Оставленная вами посылка будет находиться в почтомате три дня - и если к этому времени ее никто не забрал, то работник "Новой почты" отправляет ее в ближайшее отделение.
Тогда, чтобы получить посылку в отделении, получатель должен продиктовать оператору код получения из сообщения и номер экспресс накладной, или воспользуйся приложением "Новая почта", отсканировав штрих-код, и осуществить оплату, чтобы ее забрать.
Отправитель при оформлении электронной накладной в мобильном приложении для отправки и получения из одного и того же почтомата должен активировать услугу "Пункт передачи".
Тарифы на услугу "Пункт передачи" через почтомат "Новой почты" - нажмите на фото, чтобы увеличить (novaposhta.ua)
Добавим, что узнать полный список городов, где можно воспользоваться почтоматом по услуге "Пункт передачи", можно по этой ссылке.
Ранее мы рассказывали, что Новая почта снизила тарифы, и теперь украинцы будут платить за популярную услугу менее на 25%.
Напомним также, что "НП" уже возобновила работу в Херсонской области в освобожденных населенных пунктах.