Посылки без очередей и круглосуточно: Новая почта запустила долгожданную услугу

Новая услуга "Пункт передачи" является удобным способом передачи вещей: ключи, зарядки, девайсы, книги, закрутки, мячи, зимняя обувь и другие не слишком габаритные посылки, которые вместятся в ячейке ближайшего почтомата - в вашем подъезде или рядом с домом.

Отметим, что в "НП" летом анонсировали запуск такой функции, и теперь сервис уже заработал.

Какие размеры посылки

Отправить можно что угодно, главное, чтобы размеры предмета не превышали

40x60x30 см, весом не более 20 кг, а объявленная стоимость - не больше 10 тысяч гривен.

Оставленная вами посылка будет находиться в почтомате три дня - и если к этому времени ее никто не забрал, то работник "Новой почты" отправляет ее в ближайшее отделение.

Тогда, чтобы получить посылку в отделении, получатель должен продиктовать оператору код получения из сообщения и номер экспресс накладной, или воспользуйся приложением "Новая почта", отсканировав штрих-код, и осуществить оплату, чтобы ее забрать.

Как заказать услугу

Отправитель при оформлении электронной накладной в мобильном приложении для отправки и получения из одного и того же почтомата должен активировать услугу "Пункт передачи".

Как воспользоваться

В мобильном приложении "Новая почта" следует нажать "Создать посылку"

Затем для отправки нужно выбрать любой удобный почтомат

В окошке "Место получения" выбираем тот же самый почтомат, что указан для отправки

Следует указать данные получателя, размер ячейки, описание посылки и создать электронную накладную

После этого получателю будет отправлено сообщение на телефон с информацией, что для него оставили отправление в таком-то почтомате

Тарифы на услугу "Пункт передачи" через почтомат "Новой почты" - нажмите на фото, чтобы увеличить (novaposhta.ua)

Обратите внимание на такие ограничения

Для Е-накладных с услугой "Пункт передачи" есть стандартное ограничение по срокам хранения в почтомате - 3 дня.

Нельзя продлить срок хранения посылки.

Услуга доступна только в городах, где реализована отправка из почтомата.

Добавим, что узнать полный список городов, где можно воспользоваться почтоматом по услуге "Пункт передачи", можно по этой ссылке.