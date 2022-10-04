Новая почта снизила тарифы: за что украинцы будут платить меньше на 25%

Новая почта снизила тариф на популярную услугу. Теперь украинцы через сервис НП Шопинг могут покупать любые товары в интернет-магазинах Франции и заказывать доставку в Украину по сниженным ценам.

Какие цены теперь на доставку из Франции, в каких магазинах покупать товар и как оформить услугу - читайте в материале Styler.

Сколько стоит доставка из Франции.

Акционный тариф -25% на доставку будет действовать до конца года и зависит от веса отправки:

посылки до 0,5 кг - 3,75 долларов вместо 5 долларов

посылки до 1 кг - 6,75 долларов вместо 9 долларов

посылки до 2 кг - 7,88 долларов вместо 10,5 долларов

Рассчитать полную стоимость можно самостоятельно через онлайн-калькулятор на сайте NP Shopping.

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Добавим, что чаще всего во французских онлайн-магазинах украинцы заказывают одежду, обувь, детские товары и косметику.

Самыми популярными магазинами являются Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon и Farfetch. Среди масс-маркета украинцы также покупают на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.

Срок доставки составляет от восьми рабочих дней.

Как оформить доставку заказов из магазинов Франции по новым ценам

Для начала нужно зарегистрироваться в сервисе НП Шоппинг. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга.

Далее выбираете интернет магазин, заказываете товар онлайн, а в графе доставка указываете полученный адрес через сервис НП Шопинг.

После заказа в личном кабинете НП Шопинг следует зарегистрировать треккинг-номер, который вы получили в интернет-магазине.

И наконец вы выбираете доставку в отделение, почтомат или курьером Новой почты.

Важно обратить внимание! Если суммарная стоимость товаров посылки составляет до 150 евро - вы не платите дополнительные налоги. Если суммарная стоимость товаров превышает 150 евро - платите пошлину в размере 10% от суммы, превышающей 150 евро + НДС в размере 20% от суммы, превышающей 150 евро с добавлением пошлины. Дополнительно оплачивается 3% за таможенно-брокерские услуги НП Глобал.