"Новая почта" возобновила работу в Херсонской области: где работает сервис

Где работает ЧП в Херсонской области и какой там график работы – читайте в нашем материале ниже.

Где "Новая почта" открыла отделения

Сегодня три мобильных отделения Новой почты работают в освобожденных ВСУ населенных пунктах - в Высокополье, Большой Александровке и Архангельском.

Жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг.

Оплатить услуги доставки можно онлайн через приложение "Новой почты". Наличные деньги не принимаются.

График работы мобильных отделений ЧП в Херсонской области:



• в Высокополье – с 14:30 до 15:30 на ул. Освободителей

• в Большой Александровке – с 11:00 до 12:00 на ул. Братской

• в Архангельском – с 13:00 до 14:00 на ул. Т. Шевченко

"Новая почта" работает в Херсонской области (фото: пресс-служба ЧП)

Интересно, что компания привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор для того, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными, ведь на деоккупированных территориях отсутствует электроэнергия и интернет.