Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу

Нова послуга "Пункт передачі" є зручним способом передачі речей: ключі, зарядки, девайси, книги, закрутки, м'ячі, зимове взуття та інші не надто габаритні посилки, які умістяться в скриньку найближчого поштомата - у вашому під'їзді або поряд з будинком.

Зазначимо, що в "НП" влітку анонсували запуск такої функції, і тепер сервіс вже запрацював.

Які розміри посилки

Надіслати можна будь-що, головне, щоб розміри предмета не перевищували

40x60x30 см, вагою не більше 20 кг, а оголошена вартість - не більше 10 тисяч гривень .

Залишена вами посилка перебуватиме у поштоматі три дні - і якщо до цього часу її ніхто не забрав, то працівник "Нової пошти" відправляє її до найближчого відділення.

Тоді, щоб отримати посилку у відділенні, одержувач повинен продиктувати оператору код отримання з повідомлення та номер експрес накладної, або скористайся додатком "Нова пошта", відсканувавши штрих-код, та здійснити оплату, щоб її забрати.

Як замовити послугу

Відправник при оформленні електронної накладної в мобільному додатку для надсилання та отримання з однієї поштомата повинен активувати послугу "Пункт передачі".

Як скористатися

У мобільному додатку "Нова пошта" слід натиснути "Створити посилку"

Потім для відправки потрібно вибрати будь-яку зручну пошту.

У віконці "Місце отримання" вибираємо той самий поштомат, що вказаний для відправки

Слід вказати дані одержувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну

Після цього одержувачу буде надіслано повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в такій поштоматі

Тарифи на послугу "Пункт передачі" через пошту "Нової пошти" - натисніть на фото, щоб збільшити (novaposhta.ua)

Зверніть увагу на такі обмеження

Для Е-накладних з послугою "Пункт передачі" є стандартне обмеження термінів зберігання у поштоматі - 3 дні.

Не можна продовжити термін зберігання посилки.

Послуга доступна лише в містах, де здійснено відправлення з пошти.

Додамо, що дізнатися повний список міс , де можна скористатись поштоматом за послугою "Пункт передачі", можна за цим посиланням.