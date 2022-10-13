Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу

Нова пошта запустила зручну послугу для передачі/отримання різних предметів та посилок через один і той самий поштомат - "Пункт передачі". По суті, це як тимчасова камера зберігання, якою можуть скористатися як відправник, так і одержувач, або "мобільне поштове відділення".
Як працює сервіс і що потрібно, щоб скористатися послугою - читайте у матеріалі нижче.
Нова послуга "Пункт передачі" є зручним способом передачі речей: ключі, зарядки, девайси, книги, закрутки, м'ячі, зимове взуття та інші не надто габаритні посилки, які умістяться в скриньку найближчого поштомата - у вашому під'їзді або поряд з будинком.
Зазначимо, що в "НП" влітку анонсували запуск такої функції, і тепер сервіс вже запрацював.
Надіслати можна будь-що, головне, щоб розміри предмета не перевищували
40x60x30 см, вагою не більше 20 кг, а оголошена вартість - не більше 10 тисяч гривень .
Залишена вами посилка перебуватиме у поштоматі три дні - і якщо до цього часу її ніхто не забрав, то працівник "Нової пошти" відправляє її до найближчого відділення.
Тоді, щоб отримати посилку у відділенні, одержувач повинен продиктувати оператору код отримання з повідомлення та номер експрес накладної, або скористайся додатком "Нова пошта", відсканувавши штрих-код, та здійснити оплату, щоб її забрати.
Відправник при оформленні електронної накладної в мобільному додатку для надсилання та отримання з однієї поштомата повинен активувати послугу "Пункт передачі".
Тарифи на послугу "Пункт передачі" через пошту "Нової пошти" - натисніть на фото, щоб збільшити (novaposhta.ua)
Додамо, що дізнатися повний список міс , де можна скористатись поштоматом за послугою "Пункт передачі", можна за цим посиланням.
Раніше ми розповідали, що Нова пошта знизила тарифи і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.
Нагадаємо також, що НП вже відновила роботу в Херсонській області у звільнених населених пунктах.