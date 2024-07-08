Пощекочите свои нервы. 10 лучших хоррор-игр в 2024 году

Готовы испытать настоящий ужас и проверить свои нервы на прочность? В 2024 году существует множество хоррор-игр, которые обещают незабываемые ощущения. От жутких триллеров до кошмарных приключений в виртуальной реальности - существуют разнообразные и пугающие приключения для каждого любителя жанра.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GameSpot , специализирующийся на новостях, обзорах, статьях и видео, связанных с видеоиграми и индустрией развлечений.

Alan Wake 2

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC

Год выпуска: 2023

Alan Wake 2 является настоящим чудом в повествовании видеоигр, сочетая в себе незабываемые моменты в лесу с крутыми сюжетными поворотами, несколькими сложными сражениями с боссами и даже необычными сценами. Благодаря своему уникальному подходу к структуре двух кампаний, Alan Wake 2 - это один из тех редких хорроров, которые нечасто встречаются.

Alan Wake 2 (фото: GameSpot)

Alien: Isolation

Платформы: Xbox Series XS, PS5, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PC

Год выпуска: 2014

Оригинальный фильм "Чужой" 1978 года до сих пор восхищает своей напряженностью и продуманностью, демонстрируя борьбу с инопланетной угрозой. В 2014 году студии Creative Assembly удалось перенести этот кинематографический шедевр в жанр хоррора на выживание.

События Alien: Isolation разворачиваются спустя 15 лет после фильма "Чужой". Игроку предстоит взять на себя роль Аманды Рипли, дочери Эллен Рипли, отправившейся на поиски правды об исчезновении матери.

Сделать это будет непросто. Выведенная из эксплуатации торговая станция "Севастополь" - настоящая смертельная ловушка. Здесь обитают люди, готовые воткнуть вам нож в спину, неисправные андроиды и постоянная угроза со стороны охотящегося на вас ксеноморфа.

Это, без сомнения, лучшая цифровая реконструкция мира "Чужого" и его ужасающего главного героя.

Alien: Isolation (фото: GameSpot)

Amnesia: The Bunker

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC

Год выпуска: 2023

Действие Amnesia: The Bunker разворачивается во время Первой мировой войны. Игрокам предстоит сразиться с огромным чудовищем, которое скрывается в стенах, постоянно охотится и никогда не насыщается.

Подобно ксеноморфу из Alien: Isolation, монстр в The Bunker частично непредсказуем, а его цели слегка меняются с каждым прохождением. Это значит, что вы будете сильнее переживать свои неудачи и успехи.

Amnesia: The Bunker (фото: GameSpot)

DayZ

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Год выхода: 2013

Прошло больше десяти лет с момента выхода, но DayZ по-прежнему остается уникальным шутером на выживание с открытым миром, кишащим живыми мертвецами.

Это пост-апокалиптическое путешествие в мир загадок, и хотя настоящий ужас таится в его крутой кривой обучения, получение "диплома" по уничтожению ходячих мертвецов - достойное занятие, пока вы пытаетесь выжить в мире вирусной эпидемии.

DayZ, прежде всего, игра на выживание. Вам придется бороться с окружающей средой и заботиться о своем здоровье, например, о чувстве голода и холода. Но поскольку огромный, труднодоступный для картографирования мир также полон свирепых зомби и игроков, которые предпочтут убить и ограбить вас, а не торговать, она также отлично работает как хоррор-игра.

DayZ (фото: GameSpot)

Dead Space (2023)

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC

Год выхода: 2023

Dead Space стал одним из главных хитов 2023 года. Даже в таком богатом на блокбастеры год, ремейк оригинальной игры 2008 года в жанре хоррор на выживание стал сильным претендентом на звание игры года. Причины этого очевидны. Разработчик EA Motive сделал не просто цифровой ремастер оригинала с текстурами 4K.

Это научно-фантастическая игра ужасов, полностью перестроенная с нуля, с несколькими умными дизайнерскими решениями, улучшающими оригинал.

В итоге нас ждет: неумолимый ужас в холодном вакууме космоса, адаптивная сложность, которая заставит ваши ладони вспотеть, и скачок в графической точности, который заставит вас потянуться за пакетом, каждый раз, когда вы столкнетесь с Некроморфом.

Dead Space (2023) (фото: GameSpot)

Hunt: Showdown

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Год выхода: 2018

В этой игре вы становитесь охотником, которому поручено уничтожить кошмарных монстров, заполонивших Луизианское болото в 1895 году. Вам нужно будет выследить этих существ, охотиться на них и в конце концов быть готовым к финальной схватке, если хотите получить награду.

Но загвоздка в том, что вы напрямую конкурируете с другими наемниками, которые тоже хотят сорвать большой куш.

Это сочетание конкурентной напряженности и диких существ, которые могут легко уничтожить вас, если вы не будете готовы, создает мощную комбинацию. А мрачный мир, жестокое оружие и рискованный игровой процесс только усиливают эту атмосферу.

Hunt: Showdown (фото: GameSpot)

Outlast 2

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Год выхода: 2017

Первая часть Outlast, мрачный инди-хоррор, разворачивающийся в заброшенной психиатрической больнице, принесла студии Red Barrels мировую известность. Сюжет сиквела переносится вглубь обширной пустыни Аризоны, где скрывается таинственная секта, а уровень ужаса выходит за рамки даже самых жутких моментов предшественника.

Как и в первой игре, Outlast 2 представляет собой интересную инверсию типичных стереотипов ужасов. Из-за царящей вокруг тьмы и враждебности вы будете вынуждены ориентироваться в пространстве с помощью камеры ночного видения.

Однако это означает, что вам часто придется смотреть прямо на то, чего вам больше всего не хотелось бы видеть, например, на убийцу-жнеца, читающего отрывки из своей искаженной священной книги, и высматривающего вас (свою будущую жертву) в темноте.

Эта игра не для слабонервных, но если вы сможете ее выдержать, Outlast 2 подарит вам одни из самых тревожных сцен в видеоигровом хорроре за последнее десятилетие.

Outlast 2 (фото: GameSpot)

Resident Evil 2 (2019)

Платформы: Xbox Series XS, PS5, PC, Xbox One, PS4

Год выхода: 2019

Выбрать всего одну игру Resident Evil для такого списка - непростая задача. Даже если не учитывать некоторые более ориентированные на экшен игры серии Resident Evil, все равно останется несколько хоррор-классиков, о которых можно поспорить. В конечном счете, ремейк Resident Evil 2 считается лучшим представителем серии для этого списка по нескольким причинам.

Исследование запутанного полицейского участка в роли Леона С. Кеннеди вызывает головокружение во всех правильных смыслах; дезориентация порождает ужас.

Но, более того, именно включение Мистера X, возвышающейся, постоянно скрывающейся фигуры, делает Resident Evil 2 лучшим хоррор, который эта любимая серия предлагает на сегодняшний день.

Resident Evil 2 (2019) (фото: GameSpot)

Phasmophobia

Платформы: PC (Скоро выйдет на Xbox Series XS)

Год выхода: 2020

Phasmophobia, ставшая одним из главных хитов Twitch после своего дебюта в 2020 году, представляет собой игру в жанре хоррор с элементами "Охотников за привидениями", но с сетевым режимом.

У вас есть все необходимое оборудование для обнаружения призраков, но никакого оружия для их уничтожения. Вас ждут несколько жутких локаций и множество фантомов, которые совсем не рады присутствию живых.

Играть в одиночку страшно, но в компании друзей встроенное распознавание голоса добавляет новый уровень погружения. Призраки могут подслушивать ваши разговоры и реагировать на них.

Чтобы получить еще больший заряд адреналина, попробуйте сыграть в VR-режиме и столкнуться лицом к лицу с пугающими призраками и демонами.

Outlast 2 (фото: GameSpot)

Silent Hill 2

Платформы: Xbox Series XS, PS5, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PS2 (Ремейк выйдет на PS5 и PC)

Год выхода: 2001

После десятилетнего затишья серия Silent Hill готовится к большому возвращению. Частью этого возрождения станет ремейк Silent Hill 2 от студии Bloober Team, специализирующейся на хоррор-играх. Однако им предстоит нелегкая задача.

Оригинальная Silent Hill 2 давно считается не только одной из лучших игр серии, но и одним из величайших хорроров всех времен. Это трагическая история с эзотерическими головоломками, в которой главный герой Джеймс Сандерленд оказывается в ловушке своего личного ада. Silent Hill 2 - это игра о внутренних демонах, муках и чувстве вины.

Хотя геймплей спустя двадцать лет может показаться устаревшим, сюжет по-прежнему актуален. Это по-прежнему шедевр, который становится все более шокирующим по мере прохождения.

Silent Hill 2 (фото: GameSpot)