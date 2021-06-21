Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі
Кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб. Шестеро людей були госпіталізовані.
Про це з посиланням на прес-службу окупаційної влади Криму повідомляє РИА Новости.
Згідно з даними, за допомогою в лікарні звернулися вже 43 людини. Шестеро з них проходять лікування в стаціонарних умовах.
Днем раніше стало відомо про 24 постраждалих.
Нагадаємо, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.
Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.
Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.