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Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі

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Ялта, Понеділок 21 червня 2021 01:11
Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі Фото: ПІК підтоплення в окупованій Ялті пройдено(evgen_fok / Instagram)
Автор: Даша Харченко

Кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб. Шестеро людей були госпіталізовані.

Про це з посиланням на прес-службу окупаційної влади Криму повідомляє РИА Новости.

Згідно з даними, за допомогою в лікарні звернулися вже 43 людини. Шестеро з них проходять лікування в стаціонарних умовах.

Днем раніше стало відомо про 24 постраждалих.

Нагадаємо, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

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