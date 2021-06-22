Окупанти оцінили збитки від повені в Криму

Окупаційна влада оцінила збиток від повені в Криму в 5,5 млрд рублів (близько 2,1 млрд гривень). У Ялті від розгулу стихії постраждали понад 100 вулиць, Керчі - майже 30.

Про це повідомив представник "уряду" Криму Євген Кабанов, передає РИА Новости .

Відзначається, що в Ялті постраждали 109 вулиць, протяжність близько 130 кілометрів. На їх відновлення потрібно витратити приблизно 4,2 млрд рублів (1,6 млрд гривень).

У Керчі постраждали 28 вулиць (17 кілометрів). Орієнтовна вартість відновлювальних робіт - 760 млн рублів (285 млн гривень).

Ремонту також підлягають дороги регіонального значення. На їх відновлення планується виділити близько 400 млн рублів (150 млн гривень).