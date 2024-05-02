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Как часто нужно поливать огород, чтобы был большой урожай

Четверг 02 мая 2024 11:18
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Как часто нужно поливать огород, чтобы был большой урожай Как часто нужно поливать огород (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода при росте и развитии растений играет очень важную, ключевую роль. Без своевременных поливов все живое моментально засыхает и гибнет. Поэтому важно знать, как часто нужно поливать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Последствия недостаточного полива

Садовница Нэнси Кнаусс рассказала, что самая большая и распространенная ошибка - очень малый или без меры обильный полив растений. Если полив слабенький - большого урожая не будет.

Дефицит воды во время жаркого засушливого лета приведет к гибели растений. В разы падает урожай капусты, огурцы вырастают горькими, а перец остается без листьев.

Также следует учесть тип грунта в саду. Более песчаные почвы нужно будет поливать почаще. Плотные почвы дольше удерживают влагу.

К тому же опасен и застой воды. Это приводит к тому, что значительно повышается кислотность почвы. В такой почве корневая система растений быстро загнивает и перекрывается доступ к кислороду. Корни не могут передавать воду, питательные и полезные вещества дальше, наверх.

Для устранения этой проблемы необходимо сделать небольшие бороздки, чтобы лишняя вода ушла.

Когда и как часто поливать

Поливать огород рекомендовано в правильное время суток.

Избегайте полива в обед, так как в это время солнце находится на пике, и вода улетучивается. Также не следует поливать слишком поздно вечером, ведь это может привести к загниванию корней. Идеален полив вашего сада утром.

Важно, что график полива зависит от климатических особенностей местности, вида овощей и ваших возможностей. Общий совет - 1 раз в 2 суток для растений в открытом грунте и 2 раза в сутки для тепличных.

Правила полива

В частности, эскорты рекомендуют следовать следующим советам:

  • большую часть растений необходимо поливать под корневую систему. Намокание листьев, ведет к поражению растений грибком
  • при пониженной температуре, поливы проводят только с утра или в дневное время
  • в жаркое время, чтобы ограничить испарение из почвы, необходимо покрыть наиболее капризные растения опилками, соломой или чем-то другим
  • как только прошел полив - почву нужно разрыхлить Образовавшаяся после него корочка ограничивает доступ кислорода к корням растений
  • оптимальная температура воды для полива не должна быть ниже 18 градусов
  • если вода жесткая, для ее "смягчения" применяют специальные добавки

Раньше мы сообщали, когда категорически нельзя сажать чеснок, чтобы он не сгнил в земле.

Также мы писали, чем подкормить клубнику, чтобы собрать большой урожай.

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