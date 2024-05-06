Как избавиться от тли на растениях: действенное народное средство
Тля - это маленькие зеленые (черные, оранжевые, серые) букашки, высасывающие сок из мягких частей растения, чаще всего из молодых отростков и бутонов цветка.
Как от нее избавиться - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные с сайтов Википедия, Рівне1.
Что нужно знать о тле?
Листовая тля быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок и выделяя яд, который приводит к скручиванию, деформации и отмиранию листьев. Это приводит к остановке роста побегов и искривлению верхушек. Выделения тли, хоть и сладкие, загрязняют листья и нарушают нормальное функционирование растений.
Кроме того, слюна тли может передавать растениям вредные вирусы, что может значительно повредить их, особенно в садах или профессиональных розариях. При чрезмерном увеличении колоний тли листья и молодые побеги высыхают и погибают. Больше тля вредит молодым саженцам плодовых деревьев.
Борьба с тлей чрезвычайно сложна из-за ее быстрого и непрерывного размножения. Поэтому важно своевременно принимать меры по ее контролю, чтобы избежать убытков в урожае.
Как избавиться от тли
Каждый дачник может приготовить чесночное масло, которое оказывается очень эффективным. Этот пряный овощ содержит серу, которая выступает в качестве противогрибкового и антибактериального средства, а также является ядом для многих вредителей, включая тлю.
Необходимые ингредиенты:
- 3-4 зубчика чеснока;
- 2 чайные ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка моющего средства для посуды;
- 0,5 литра воды комнатной температуры;
- Марля или мелкое сито.
Как сделать:
Зубчики чеснока измельчают и смешивают с растительным маслом. Ингредиенты тщательно перемешивают и оставляют настояться в течение суток.
Затем полученную массу процеживают и разбавляют с водой. Получившуюся смесь оставляют настаиваться в течение 3-4 дней.
Перед использованием разводят в литре воды и добавляют моющее средство для посуды.
Способ применения:
Чесночное масло используют для опрыскивания всех кустарников и деревьев, на которых замечена тля. Особое внимание уделяется нижней стороне листовых пластин.
Растения-союзники
Растения-союзники оказываются чрезвычайно полезными в борьбе с тлей. Благодаря фитонцидам, выпускаемым в виде летучих ароматических веществ, они отпугивают этих вредителей.
Такие травы, как бархатцы, кориандр, лук, чеснок, мята, фенхель, горчица, базилик, далматская ромашка, пиретрум и лаванда, имеют отчетливый аромат и помогают держаться тле подальше.
Рекомендуется высаживать эти растения вблизи культур, требующих защиты, например, по краям грядок, в промежутках между строчками или в виде небольших групп.
Недавно мы писали о том, как часто нужно поливать огород.
Читайте также о том, как избавиться от одуванчиков в саду и огороде.