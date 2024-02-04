Должность будет вашей. 12 советов, как подготовиться и успешно пройти интервью в IT

Проанализировать вакансию

Первым шагом в подготовке к собеседованию должно стать детальное изучение вакансии, на которую вы откликнулись.

Это поможет убедиться в том, что:

предлагаемые условия не отличаются от ваших ожиданий

ваших знаний, умений и навыков достаточно для того, чтобы заинтересовать рекрутера

Если вакансия вам не подходит, лучше не тратить на нее время (иллюстративное фото: pixabay.com)

Изучить работодателя

В закрытии той или иной вакансии заинтересован не только кандидат, но и работодатель. До того как начать подготовку к собеседованию, следует:

подробно ознакомиться с компанией, предлагающей работу

проектом, в котором вам придется работать (если такая информация есть)

отзывами о компании, ее деятельности и продуктах (в социальных сетях, на специализированном портале DOU и т.д.)

Это поможет лучше понять цели и задачи, которые предстанут перед вами как перед частью команды. Кроме того, анализ работодателя позволит сделать определенные выводы о перспективности сотрудничества с ним и вашем потенциальном развитии.

Подготовить самопрезентацию

Самопрезентация кандидата является важной частью собеседования. Она позволяет:

продемонстрировать ваши знания, умения и навыки, необходимые для должности

рассказать о предыдущем опыте и проанализировать перспективы

убедить потенциального работодателя в том, что именно вы должны стать частью команды

Именно поэтому необходимо к ней подготовиться: пересмотреть свой предыдущий опыт на фоне требований к выбранной вакансии, вспомнить о своих сильных и слабых сторонах (основываясь на реальных победах и провалах), пересмотреть и вспомнить, что вы писали в своем резюме и т.д.

Самопрезентация кандидата - важный этап в собеседовании (иллюстративное фото: pixabay.com)

Повторить теорию

Претендуя на любую должность в IT-компании (как техническую, так и не техническую) обязательно нужно:

уметь работать в коллективе и взаимодействовать с разными людьми

хотеть работать "на результат"

обладать всеми необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками

Именно поэтому перед собеседованием следует повторить, в частности, теорию технической части требований к кандидату на должность.

Вспомнить "практику"

В рамках IT-собеседования кандидатов почти всегда просят выполнить практическую задачу "здесь и сейчас".

Речь идет не об отдельном техническом интервью, а о live coding (кодировании в реальном времени), или любой другой задаче (все зависит от должности, на которую вы претендуете).

Чтобы не засыпаться на этом этапе, следует приложить усилия и подготовиться заранее.

Во время собеседования нужно быть готовым ко всему (иллюстративное фото: pixabay.com)

Продумать вопросы

Взвешенные и продуманные вопросы кандидата к потенциальному работодателю или будущим коллегам:

могут свидетельствовать о серьезном отношении к работе и обязанностям

помогут получить больше информации о компании, особенностях проекта (продукта), или команде

Подготовить себя

Готовность к собеседованию придаст вам уверенности и порадует интервьюера. Речь идет не только о моральном состоянии, но и о внешнем виде.

Для собеседования стоит выбрать сдержанный и удобный наряд - без лишних стразов, паеток, или же гавайских рубашек (костюм тройка при этом также не обязателен).

Даже если собеседование запланировано онлайн, лучше выбрать что-то комфортное (не халат) и не слишком яркое.

Кроме того, до согласованного видеозвонка нужно позаботиться о "рабочем месте", чтобы на заднем фоне никто не бегал и не кричал, а вас было хорошо видно и слышно.

До начала собеседования нужно подготовить абсолютно все - даже воду, чтобы утолить жажду (иллюстративное фото: pixabay.com)

Приходить заранее

Приходить на любое интервью стоит немного раньше назначенного времени.

Если запланировано общение в оффлайне, прийти на место встречи стоит за 10 минут до указанного времени. Лучше подождать, чем опоздать на собеседование и сразу "потерять" в глазах потенциальных коллег.

Если это встреча в онлайн-формате, присоединиться к ней можно за 5 минут до начала. Однако до этого стоит позаботиться обо всех необходимых для видеообщения девайсах и гаджетах (заряде ноутбука, исправности наушников или гарнитуры и т.п.).

Быть приветливым

Во время собеседования нужно вести себя естественно. Быть приветливым, вежливым, человечным.

Рекрутеры или HR-специалисты - тоже люди, которые могут ошибаться, быть в плохом настроении или неважно себя чувствовать. Они, как и вы, могут нервничать или волноваться.

Поэтому к любым ситуациям нужно относиться, прежде всего, с пониманием.

Искренняя улыбка еще никому не повредила (иллюстративное фото: pixabay.com)

Отвечать честно

В рамках общения во время интервью не стоит преувеличивать свои знания или навыки, и тем более откровенно лгать.

Надо знать все, о чем вы рассказываете, ведь буквально первая неделя работы покажет реальный уровень ваших умений.

В то же время, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, ведь это свидетельствует о желании искать пути к взаимопониманию.

Избегать "воды"

Во время собеседования специалисты советуют придерживаться принципа KISS (Keep It Simple, Stupid).

Речь идет о том, что ответы и выполнение задач должны быть максимально простыми и понятными всем (чтобы не казалось, что вы пытаетесь "заговорить зубы" или "лить воду").

Во время собеседования все должно быть ясно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Написать follow-up

После прохождения собеседования следует написать письмо, которое еще называется follow-up. Его составляют и присылают по итогам встречи всем участникам.

В нем можно поблагодарить интервьюера за уделенное время и подтвердить, что вы до сих пор заинтересованы должностью.

По мнению некоторых рекрутеров и HR-специалистов, написание follow-up является мощным навыком, помогающим поддерживать контакт с клиентами, партнерами или работодателями.