Врач назвала людей, которым действительно нужно пить мультивитамины в таблетках
Мультиприветственные комплексы можно приобрести в аптеках без рецепта, но не стоит торопиться выбрасывать немалые деньги. Ведь дополнительно принимать такие таблетки нужно только некоторым группам людей, да и то по показаниям и назначению.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
Полезны ли мультивитамины?
На самом деле нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило, что мультивитаминные комплексы полезны.
"Не забывайте, что принимать витамины нужно тогда, когда есть дефицит. А если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, у него не будет недостатка такого количества микроэлементов", - подчеркнула врач.
К тому же, витамины лучше работают в синергии с микро- и макронутриентами: клетчаткой, антиоксидантами, фитохимическими веществами. Их не получишь ни из одной добавки - только из сбалансированного рациона.
Витаминные комплексы могут назначаться в таких случаях
- Во время беременности.
- Людям, имеющим проблемы с ЖКТ (нарушена способность всасывания веществ).
- Людям, которые соблюдают диету или не употребляют какую-либо категорию продуктов (профессиональные спортсмены, вегетарианцы).
Это очень важно!
В любом случае назначать витаминные комплексы должен врач на основе результатов анализов!
"Если же в вашем меню регулярно присутствуют фрукты, овощи, рыба, бобовые, злаки – никакие витаминные комплексы вам не нужны. Даже если они очень помогли вашей подруге, коллеге или блогеру, на которого вы подписаны", – заверила Наталья Иванюк.
При этом можно принимать отдельно витамины или микроэлементы. Но также не всякому и не всегда. Только после анализов и назначения врача.
Раньше мы писали, как улучшить иммунитет с помощью еды и витаминов.
Также читайте о витаминах, которые необходимы вашему сердцу.