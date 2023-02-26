Врач назвала людей, которым действительно нужно пить мультивитамины в таблетках

Мультиприветственные комплексы можно приобрести в аптеках без рецепта, но не стоит торопиться выбрасывать немалые деньги. Ведь дополнительно принимать такие таблетки нужно только некоторым группам людей, да и то по показаниям и назначению.

Полезны ли мультивитамины?

На самом деле нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило, что мультивитаминные комплексы полезны.

"Не забывайте, что принимать витамины нужно тогда, когда есть дефицит. А если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, у него не будет недостатка такого количества микроэлементов", - подчеркнула врач.

К тому же, витамины лучше работают в синергии с микро- и макронутриентами: клетчаткой, антиоксидантами, фитохимическими веществами. Их не получишь ни из одной добавки - только из сбалансированного рациона.

Витаминные комплексы могут назначаться в таких случаях

Во время беременности.

Людям, имеющим проблемы с ЖКТ (нарушена способность всасывания веществ).

Людям, которые соблюдают диету или не употребляют какую-либо категорию продуктов (профессиональные спортсмены, вегетарианцы).

Это очень важно!

В любом случае назначать витаминные комплексы должен врач на основе результатов анализов!

"Если же в вашем меню регулярно присутствуют фрукты, овощи, рыба, бобовые, злаки – никакие витаминные комплексы вам не нужны. Даже если они очень помогли вашей подруге, коллеге или блогеру, на которого вы подписаны", – заверила Наталья Иванюк.

При этом можно принимать отдельно витамины или микроэлементы. Но также не всякому и не всегда. Только после анализов и назначения врача.