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Врач рассказала, когда принимать витамины, чтобы они лучше усваивались организмом

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Четверг 12 января 2023 20:33
Врач рассказала, когда принимать витамины, чтобы они лучше усваивались организмом Когда нужно принимать витамины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы получить максимальную пользу от витаминов и минералов, принимать их нужно в правильное время. Все потому, что именно правильное время приема и сочетания принесет больше пользы.

Об этом сообщила трихолог Ульяна Ерстенюк в Instagram.

Когда принимать витамины

Во время завтрака рекомендуется принимать:

  • витамины группы В;
  • йод, витамин Д;
  • витамин К;
  • железо.

Врач говорит, что данные витамины могут взбодриться и проснуться.

В течение дня лучше принимать:

  • витамин А, Е;
  • медь;
  • цинк;
  • Витамин B12.

Все потому, что они мало сочетаются с чем-нибудь другим.

Во время ужина эксперт советуют принимать:

  • селен;
  • магний (цитрат, глицинат, таурат);
  • витамины группы B

Отмечается, что эти витамины обладают успокаивающим эффектом и не влияют вредно на сон.

Нейтральными витаминами считаются витамин С и Омега-3. Их нужно пить в любое время суток.

"Практически все витамины нужно пить во время еды, запивая стаканом воды.
Исключением являются аминокислоты и коллаген - их принимаем до еды утром, так организм получит максимум пользы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, какие витамины не разрушаются при жарке и варке.

Также врач рассказывала, с чем нельзя принимать витамин ِD и железо.

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