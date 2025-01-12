ua en ru
Вс, 12 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трубин оценил победный сейв, принесший ему первый титул с "Бенфикой"

Лиссабон, Воскресенье 12 января 2025 14:23
UA EN RU
Трубин оценил победный сейв, принесший ему первый титул с "Бенфикой" Фото: Анатолий Трубин со своим первым португальским трофеем (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрей Костенко

Голкипер сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин стал победителем Кубка лиги Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Португалия, Кубок лиги, финал

"Спортинг" - "Бенфика" - 1:1, серия пенальти - 6:7

Голы: Дьокереш, 43 (пен) - Шельдруп, 29

В финале "Бенфика" победила в столичном дерби принципиального соперника - "Спортинг", который является действующим чемпионом Португалии.

Игровое время противостояния завершилось вничью - 1:1. Причем на поле доминировали скандинавы. Сначала норвежец Шельдруп вывел "Бенфику" вперед. Но впоследствии швед Дьокереш с пенальти установил равновесие.

Победителя определяли в послематчевой серии 11-метровых ударов. Соперники методично забивали друг другу, пока решающий сейв не совершил украинский голкипер "орлов". Наш соотечественник отразил удар Тринкана.

"Я сделал то, что должен был сделать. Они забили шесть пенальти, мне осталось отбить только один, чтобы мы выиграли, и я это сделал", - скромно оценил свой вклад в клубный триумф украинец.

Он также выразил уверенность, что этот трофей - лишь первый из нескольких для "Бенфики" в текущем сезоне.

"В прошлом году мы были не такими хорошими, но сейчас чувствуем себя очень сильными", - цитирует Трубина A Bola.

Добавим, что "Бенфика" выиграла турнир после 9-летней паузы и восьмой раз в истории. У "Спортинга" осталось четыре триумфа.

Украинец перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера" летом 2023 года. С тех пор он закрепился в статусе основного голкипера клуба. Но первый титул в новой команде завоевал только сейчас. Ранее Трубин трижды был первым в чемпионате Украины в составе "горняков". Также на родине побеждал в Кубке и Суперкубке.

Трубин оценил победный сейв, принесший ему первый титул с &quot;Бенфикой&quot;

Фото: Партнеры по команде поздравляют Трубина (x.com/slbenfica_en)

Ранее "Шахтер" начал новый год удлиненным матчем с "Динамо" в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
NEWS
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
Уже третий. ВСУ нанесли новый удар по командному пункту РФ в Донецкой области
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации