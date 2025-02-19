Трубин с тремя пропущенными вышел в 1/8 финала: результаты Лиги чемпионов

Лига чемпионов, плей-офф, ответные матчи

"Милан" - "Фейенорд" - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Хименес, 1 - Карранса, 73

Удаление: Эрнандес (М), 51

"Бенфика" - "Монако" - 3:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пенальти), Кекчю, 84 - Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81

"Аталанта" - "Брюгге" - 1:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Лукман, 46 - Тальби, 3, 27, Жутгла, 45+3

"Бавария" - "Селтик" - 1:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Дэвис, 90+4 - Кюн, 63

"Милан" неожиданно покидает Лигу чемпионов, уступив "Фейеноорду". Неделю назад итальянцы в Роттердаме пропустили на 3-й минуте. Дома равновесие по сумме двух матчей удалось восстановить уже на 37-й секунде. Болельщики "россонери" верили, что это только начало. На самом же деле - это стало началом конца.

На старте второго тайма хозяева остались в меньшинстве: вторую желтую за симуляцию увидел перед собой Эрнандес. "Фейенорд" воспользовался численным преимуществом и забил в ответ. По сумме двух матчей именно нидерландский коллектив прошел дальше.

"Бенфика" и "Монако" выдали сверхрезультативный матч с шестью голами. К сожалению, вынуждены констатировать, что довольно неудачный поединок провел наш Анатолий Трубин. По крайней мере два из трех голов, которые оказались в воротах хозяев, - на совести голкипера. Хорошо для португальцев, что и защита "Монако" была не безгрешной. "Веселый" футбол с результативной ничьей вывел в 1/8 финала вице-чемпиона Португалии.

"Аталанта" сенсационно проступилась "Брюгге". Напомним, это было противостояние лучшей и худшей команд основного этапа, пробившихся в стыки. Итальянцы по мнению многих должны были решать все, еще в Бельгии. Однако уступили, как показалось, случайно. Но дома "бергамаски" уступали уже после первого тайма - 0:3. Один гол отыграли уже в начале второй половины. Но не более.

Сенсацию едва не создал и "Селтик", который вел в матче с "Баварией" вплоть до компенсированных минут. Матч явно шел к овертайму. Но немецкий клуб спас канадец Дэвис. Его удар на 90+4 минуте принес "Баварии" ничью в матче и победу в противостоянии.