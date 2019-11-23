Неможливо зрозуміти та прийняти: Зеленська в День пам'яті жертв голодоморів звернулася до українців

Володимир і Олена Зеленські в Києві взяли участь у заходах до Дня пам'яті жертв голодоморів
Олена Зеленська в День пам'яті жертв голодоморів в Україні зізналася, що не в змозі зрозуміти та прийняти шокуючі дані про мільйони жертв штучно створеного голоду в першій половині ХХ століття на українській землі. Перша леді в Києві 23 листопада - у день загальнонаціональної скорботи - взяла участь у заходах в пам'ять про загиблих.
Дружина президента Володимира Зеленського в своєму Instagram закликала громадян запалити свічку біля вікна сьогодні ввечері, як данину пам'яті та символ молитви про кожного з мільйонів померлих в той час.
Володимир і Олена Зеленські та топ-політики у заходах до Дня пам'яті жертв Голодоморів (Фото: РБК-Україна)
"26 людей щохвилини - стільки гинуло від штучного голоду. Зникали не тільки сім'ї, але й цілі села... "Значення цих слів і масштаби цифр зі статті на сайті Музею Голодомору паралізують", - написала вона.
Зеленська назвала голодомори "цілеспрямованим та цинічним знищенням мого народу".
У День пам'яті жертв Голодомору українці запалюють свічки та лампадки (Фото: РБК-Україна)
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 16 країн. Низка держав у офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам'ять його жертв.
День пам'яті жертв Голодомору відзначається кожну четверту суботу листопада (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Ми продовжимо робити все, щоб ні 86 років, які минули, ні десятиліття ганебного замовчування трагедії не стерли пам'яті українців, не послабили нашої скорботи, і щоб якомога більше людей в усьому світі розділили її з нами", - йдеться в публікації.
У коментарях до посту користувачі мережі також згадують жертви голодоморів та розповідають історії, як трагедія торкнулася їх рідних і близьких.
Скрін коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)