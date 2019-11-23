Неможливо зрозуміти та прийняти: Зеленська в День пам'яті жертв голодоморів звернулася до українців

Володимир і Олена Зеленські на заходах у День пам'яті жертв Голодомору (Фото: РБК-Україна)

Володимир і Олена Зеленські в Києві взяли участь у заходах до Дня пам'яті жертв голодоморів

Олена Зеленська в День пам'яті жертв голодоморів в Україні зізналася, що не в змозі зрозуміти та прийняти шокуючі дані про мільйони жертв штучно створеного голоду в першій половині ХХ століття на українській землі. Перша леді в Києві 23 листопада - у день загальнонаціональної скорботи - взяла участь у заходах в пам'ять про загиблих.

Дружина президента Володимира Зеленського в своєму Instagram закликала громадян запалити свічку біля вікна сьогодні ввечері, як данину пам'яті та символ молитви про кожного з мільйонів померлих в той час.

Володимир і Олена Зеленські та топ-політики у заходах до Дня пам'яті жертв Голодоморів (Фото: РБК-Україна)

"26 людей щохвилини - стільки гинуло від штучного голоду. Зникали не тільки сім'ї, але й цілі села... "Значення цих слів і масштаби цифр зі статті на сайті Музею Голодомору паралізують", - написала вона.

Зеленська назвала голодомори "цілеспрямованим та цинічним знищенням мого народу".

У День пам'яті жертв Голодомору українці запалюють свічки та лампадки (Фото: РБК-Україна)

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 16 країн. Низка держав у офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам'ять його жертв.

День пам'яті жертв Голодомору відзначається кожну четверту суботу листопада (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Ми продовжимо робити все, щоб ні 86 років, які минули, ні десятиліття ганебного замовчування трагедії не стерли пам'яті українців, не послабили нашої скорботи, і щоб якомога більше людей в усьому світі розділили її з нами", - йдеться в публікації.

У коментарях до посту користувачі мережі також згадують жертви голодоморів та розповідають історії, як трагедія торкнулася їх рідних і близьких.

Господи, спаси і сохрани! Вічна пам'ять померлим і Царство Небесне!

Вічна пам'ять загиблим;

Це жахливо... як це взагалі можливо... люди проти людей... скільки таких нелюдів носить Земля...

Моя мама народилася в 1933 році, рік голодомору, і маючи всього 10 місяців, помирає мама (моя бабуся), а через два тижні і батько, залишивши трьох дітей. Велике диво, що моя мамка вижила... Дуже шкода невинних людей. На Буковині була і друга хвиля голодомору, 39-40 роки, ось за період мама дуже багато розповідала. Не дай Бог нікому, ніколи не знати, що таке голод...

Скрін коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)