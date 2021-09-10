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Портал "Дія" зупинить свою роботу: що буде з додатком

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П'ятниця 10 вересня 2021 09:45
Портал "Дія" зупинить свою роботу: що буде з додатком Фото: Портал " дія " зупинить свою роботу (Вітплій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Портал державних послуг "Дія" зупинить свою роботу на один день. Це пов'язано з тим, що на порталі буде проводитися установка оновлень.

Про це повідомляється на сторінці порталу "Дія" в Facebook.

"Будуть оновлюватися адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі", - сказано в повідомленні.

Як заявили розробники, портал державних послуг повернеться до нормальної роботи вже в суботу, 11 вересня.

Відзначається, що установка оновлення пов'язана з доповненням інформації про безпомилкове відображення приналежності населених пунктів до громад.

Вказується, що оновлення буде встановлюватися близько доби й орієнтовний час відновлення роботи порталу "Дія" о 02:00 ночі суботи, 11 вересня.

"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якомога швидше", - зазначили розробники.

Також уточнюється, що оновлення будуть встановлюватися саме на порталі "Дія", а додаток на смартфонах буде працювати в штатному режимі та без збоїв.

"Додаток буде працювати в штатному режимі. Тому е-документи будуть поруч з вами", - запевнили в "Дії".

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що у "Дії" з'явився новий спосіб авторизації. Однак для входу на портал знадобиться біометричний закордонний паспорт.

А також ми розповідали про те, як потрібно діяти українцям, якщо по прильоту в іншу країну був виявлений коронавірус.

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