В "Дії" з'явився новий спосіб авторизації: як він працює
Фото: в "Дії" з'явився новий спосіб авторизації (diia.gov.ua)
Міністерство цифрової трансформації України запровадило новий спосіб авторизації в додатку "Дія". Для цього необхідно мати біометричний закордонний паспорт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-канал додатку.
Зазначається, що це вже другий спосіб авторизації в додатку через NFC-чип (Технологія NFC, це спосіб передачі даних на дуже короткій відстані, яка в смартфонах не перевищує 10 сантиметрів).
У випадку, що у користувача наразі немає ID-картки, або ж його банк ще не під’єднаний до BankID, достатньо застосувати закордонний паспорт, аби успішно пройти авторизацію.