Портал "Дия" остановит свою работу: что будет с приложением
Портал государственных услуг "Дия" остановит свою работу на один день. Это связано с тем, что на портале будет производиться установка обновлений.
Об этом сообщается на странице портала "Дия" в Facebook.
"Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале", - сказано в сообщении.
Как заявили разработчики, портал государственных услуг вернется к нормальной работе уже в субботу, 11 сентября.
Отмечается, что установка обновления связана с дополнением информации о безошибочном отражении принадлежности населенных пунктов к общинам.
Указывается, что обновление будет устанавливаться около суток и ориентировочное время возобновление работы портала "Дия" в 02:00 ночи субботы, 11 сентября.
"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - отметили разработчики.
Также уточняется, что обновления будут устанавливаться именно на портале "Дия", а приложение на смартфонах будет работать в штатном режиме и без сбоев.
"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - заверили в "Дие".
Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что в "Дие" появился новый способ авторизации. Однако для входа на портал понадобится биометрический заграничный паспорт.
А также мы рассказывали о том, как нужно действовать украинцам, если по прилету в другую страну был обнаружен коронавирус.