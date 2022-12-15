Порошок или жидкость? Чем лучше пользоваться для стиральной машинки

Стиральный порошок. Его плюсы и минусы

Порошковый стиральный порошок (мелкие гранулы) отлично подходит для удаления пятен грязи, травы и крови. Это качество обусловлено содержанием в нем поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают сильную очищающую способность. Поэтому, если пятна стойкие и стойкие, лучше всего подойдет порошковый вариант.

Еще одним преимуществом стирального порошка является то, что он защищает белую одежду. Мало кто знает, что он содержит ферменты и отбеливающие вещества. Так, например, для борьбы с желтыми пятнами на постельном белье порошок – идеальное решение.



Порошок не содержит консервантов и не требует большого количества воды для смывания, так как мало пенится.

Благодаря своему отбеливающему и противоизвестковому составу он особенно эффективно удаляет грязь с хлопка и придает блеск белой одежде.

Большой коробки стирального порошка хватает на более чем 100 стирок: если вы хотите сэкономить, этот продукт для вас.

Из-за высокого pH порошкообразное моющее средство может раздражать чувствительную кожу. Чтобы он эффективно растворялся в белье, стирку необходимо проводить при высокой температуре. Однако всегда остаются какие-то остаточные частицы, которые могут вызывать негативные реакции, приводя к прыщам или зуду. Если у вас слишком чувствительная кожа, лучше остановить свой выбор на жидком варианте.

Также не рекомендуется стирать порошком одежду вручную. Поскольку он плохо растворяется при низких температурах, стиральный порошок не подходит для деликатного белья.

Порошковый стиральный порошок намного эффективнее при стирке при высоких температурах (60°С и выше), что влечет за собой более высокие энергозатраты и более высокие счета за электроэнергию.

Плюсы и минусы жидкого средства

Жидкая версия особенно подходит для интенсивно окрашенных тканей, синтетических тканей и легких пятен.



Полностью и быстро растворяется в холодной воде, не оставляя следов на одежде.



Идеально подходит для циклов стирки при низких температурах (до 40°).

Жидкое моющее средство менее энергоемкое, так как не требует высокой температуры.

Жидкое моющее средство не содержит отбеливающих веществ и средств против известкового налета.



Многие жидкие моющие средства содержат аллергены, красители и ароматизирующие добавки. Эти консерванты могут представлять риск аллергии. Но есть и такие, которые сертифицированы как не содержащие аллергенов, поэтому обязательно сделайте более экологичный выбор.