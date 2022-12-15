Порошок чи рідина? Чим краще користуватися для пральної машинки

Пральний порошок. Його плюси та мінуси

Порошковий пральний порошок (дрібні гранули) відмінно підходить для видалення плям бруду, трави та крові. Ця якість обумовлена вмістом у ньому поверхнево-активних речовин, які забезпечують сильну очищувальну здатність. Тому, якщо плями стійкі та стійкі, найкраще підійде порошковий варіант.

Ще однією перевагою прального порошку є те, що він захищає білий одяг. Мало хто знає, що він містить ферменти та відбілюючі речовини. Так, наприклад, для боротьби з жовтими плямами на постільній білизні порошок – ідеальне рішення.



Порошок не містить консервантів і не вимагає великої кількості води для змивання, оскільки мало піниться.

Завдяки своєму відбілюючому та противапняному складу він особливо ефективно видаляє бруд з бавовни й надає блиску білому одягу.

Великої коробки прального порошку вистачає на більш ніж 100 циклів прання: якщо ви хочете заощадити цей продукт для вас.

Через високий pH порошкоподібний миючий засіб може дратувати чутливу шкіру. Щоб він ефективно розчинявся у білизні, прання необхідно проводити за високої температури. Однак завжди залишаються якісь залишкові частинки, які можуть викликати негативні реакції, призводячи до прищів або свербіння. Якщо у вас надто чутлива шкіра, краще зупинити свій вибір на рідкому варіанті.

Також не рекомендується прати порошком одяг вручну. Оскільки він погано розчиняється за низьких температур, пральний порошок не підходить для делікатної білизни.

Порошковий пральний порошок набагато ефективніший при пранні при високих температурах (60°С і вище), що тягне за собою вищі енерговитрати та вищі рахунки за електроенергію.

Плюси та мінуси рідкого засобу

Рідка версія особливо підходить для інтенсивно забарвлених тканин, синтетичних тканин та легких плям.



Повністю і швидко розчиняється у холодній воді, не залишаючи слідів на одязі.



Ідеально підходить для циклів прання за низьких температур (до 40°).

Рідкий миючий засіб менш енергоємний, оскільки не вимагає високої температури.

Рідкий миючий засіб не містить речовин, що відбілюють і засобів проти вапняного нальоту.



Багато рідких миючих засобів містять алергени, барвники та ароматизуючі добавки. Ці консерванти можуть становити ризик алергії. Але є й такі, які сертифіковані як такі, що не містять алергенів, тому обов'язково зробіть більш екологічний вибір.