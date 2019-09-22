Порошенко: "формули Штайнмаєра", погодженої з кимось, не існує

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко розповів про пропозиції Штайнмаєра

"Формули Штайнмаєра", погодженої з кимось, не існує. Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в програмі "Рандеву" на 5 каналі.

Порошенко додав, що нібито позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової - це все вигадки президента РФ Володимира Путіна.

"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось погодженої, не існує", - підкреслив Порошенко.

Він розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов’язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо - це все вигадки пана Путіна", - підкреслив п’ятий президент України.

"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є формула Штайнмаєра написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров формулу Штайнмаєра. Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п’ятий президент України.

Порошенко підкреслив: "Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки - ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах".

П’ятий президент України розповів про ще один діалог з президентом Росії.

"Я також можу вам розповісти ще одну історію, коли Путін запропонував мені, коли ще були діалоги, це мені здається був 2015 рік, каже: що Ви сперечаєтесь, давайте ми з Вами домовимось кого ми оберемо і проведемо це через вибори - це єдиний можливий шлях. Я кажу: ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого обирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон - він рівний для всіх", - сказав він.