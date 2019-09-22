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Порошенко розповів, які цукерки краще їсти (відео)

STYLERПерсони    22.09.2019 - 13:56
Порошенко розповів, які цукерки краще їсти (відео)
Порошенко інтерв'ю на 5 каналі - екс-президент розповів які любить цукерки (колаж РБК-Україна)

П'ятий президент України розповів про свої смакові переваги

Екс-президент Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на 5-му каналі, який належить самому Порошенку, зізнався, які він любить цукерки. Відео інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі "5 каналу".

"Шалену бджілку" порадив спробувати Петро Порошенко глядачеві, який поцікавився, які серед цукерок Roshen попередній гарант любить найбільше – "Ромашку", "Шалену бджілку" або "Червоний мак".

"Мені не дають ні того, ні того, ні того. Якщо у вас дозволяється реклама, на "5 каналі" можна... Їжте "Шалену бджілку", – відповів Він.

Порошенко інтерв'ю на5 каналі - екс-президент розповів які любить цукерки (відео: youtube.com/5 канал)

Нагадаємо, що Петро Олексійович хворий на цукровий діабет, тому солодке він практично не вживає.

У листопаді 2014-го року Порошенко заявив про те, що планує продати свою корпорацію Roshen. На поточний момент екс-президент залишається власником кондитерських фабрик і активно відкриває нові.

До речі, поліція затримала підозрюваного в підпалі магазину Roshen на Хрещатику через 2 години після займання.

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