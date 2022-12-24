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Количество раненых в Херсоне выросло до 58 человек

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Херсон, Суббота 24 декабря 2022 13:42
Количество раненых в Херсоне выросло до 58 человек Фото: количество раненых в Херсоне выросло до 58 человек (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела Херсона в субботу, 24 декабря, возросло с 35 до 58 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"По состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 - тяжелых, 7 человек погибли", - написал он.

По его словам, город обстреляли из "Градов".

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, россияне нанесли удар по центру города.

"Атаковали рынок, торговый центр, жилые дома, админздания - места, где находятся больше всего людей", - добавил он.

Обстрел Херсона

24 декабря оккупанты обстреляли Херсон. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже количество раненых возросло до 35 человек, а количество погибших - до 8.

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