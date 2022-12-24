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"Жестокая атака России": посол США осудила обстрел центра Херсона

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Киев, Суббота 24 декабря 2022 14:52
"Жестокая атака России": посол США осудила обстрел центра Херсона Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила массированный российский обстрел центра Херсона. В результате которого погибли не менее восьми человек, а еще более полусотни ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Бринк.

"Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества", - написала она.

Массированный обстрел Херсона

Напомним, сегодня, 24 декабря центр Херсона был массирован обстрелян российскими войсками.

Оккупанты атаковали рынок, торговый центр, жилые дома и админздания.

По последним данным, террористический удар россиян убил 7 человек (по данным прокуратуры 8). Также 58 херсонцев получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

Правоохранители уже возбудили дело. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Добавим, что на террористический обстрел Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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