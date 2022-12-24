Не "чувствительный контент", а реальная жизнь: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона в канун Рождества для собственного удовольствия и запугивания украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского .

Он отметил, что социальные сети, вероятно, будут обозначать фото сегодняшних обстрелов Херсона, как "чувствительный контент". Однако президент подчеркнул, что это не чувствительный контент - это реальная жизнь Украины и украинцев.

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради запугивания и удовольствия", - написал он.

Зеленский добавил, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего погибли минимум 5 человек и 20 пострадали.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что среди пострадавших и погибших исключительно гражданские люди.

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