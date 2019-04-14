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Порошенко присвятив пісню Зеленському: під стадіоном співали усі (відео)

STYLERВибори 2019    14.04.2019 - 17:34
Порошенко присвятив пісню Зеленському: під стадіоном співали усі (відео)
Дебати 14 квітня - Порошенко заспівав Зеленському народну пісню (фото: РБК-Україна)

Дебати 14 квітня почалися з пісні, присвяченої кандидату в президенти Зеленському

 

 

 

На Дебатах 14 квітня Порошенко заспівав Зеленському народну пісню "Ти ж мене підманула". Пісня була виконана під час очікування появи на НСК "Олімпійському" кандидата в президенти Володимира Зеленського. Чинному гаранту підспівували українці, які прийшли на дебати.

Порошенко і його прихильники заспівали для кандидата в президенти Володимира Зеленського пісню "Ти ж мене підманула". За словами Порошенка, це була "коротка імпровізація" спеціально для Зеленського.

"Може, хоч так Володимир Олександрович нас почує", – сказав Порошенко, коли спів скінчився.

Виконувати народну пісню чинному гаранту допомагав учасник музичного гурту Kozak System.

Дебати 14 квітня - Порошенко заспівав Зеленському народну пісню (відео: youtube.com)

В мережі по-різному поставилися до імпровізації президента:

  • Обидва клоуни – і той, який не прийшов, і той, який співав.
  • Я не зовсім розумію, що там всі душевнохворі чи їм заплатили???
  • Цирк на сцені, клоун виступає!!!))
  • Господи, які клоуни.
  • А мені сподобалося! Душевно)) добре, що президент близький до людей, теж може заспівати))
  • І після цього вони ще Зеленського клоуном називають?
  • На Х-фактор!!
  • А чому б не заспівати? Що це заборонено законом??? Наш президент може все!
  • Зате він хоча б прийшов!!!!

Порошенко присвятив пісню Зеленському: під стадіоном співали усі (відео)

Дебати 14 квітня - Порошенко заспівав Зеленському народну пісню (скріншот)

Нагадаємо, що раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Представник виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка Олег Медведєв розповів за яких умов гарант візьме участь у дебатах на "Олімпійському".

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський". Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі знатимуть цю інформацію.

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